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Врачи скорой ели, пока мужчина был в обмороке 

Рамблер 46 минут назад
В паблике «Типичное Одинцово» в социальной сети ВКонтакте появилось видео, участникам которого стали врачи скорой помощи. В местном ресторане быстрого питания мужчина потерял сознание и упал, но врачам не было до этого дела. Несмотря на то, что пострадавший лежал прямо у входа, медики не прервали трапезу и продолжали есть. Закончив еду, сотрудники скорой вышли из ресторана, пройдя мимо мужчины и даже не обратив на него внимания. Как рассказали свидетели, потерявшему сознание человеку помощь оказали лишь через 15 минут, причём делать это пришлось тем самым врачам, которые ели в ресторане.
Общество , Видео , Происшествия
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