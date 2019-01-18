Врачи скорой ели, пока мужчина был в обмороке

В паблике «Типичное Одинцово» в социальной сети ВКонтакте появилось видео, участникам которого стали врачи скорой помощи. В местном ресторане быстрого питания мужчина потерял сознание и упал, но врачам не было до этого дела. Несмотря на то, что пострадавший лежал прямо у входа, медики не прервали трапезу и продолжали есть. Закончив еду, сотрудники скорой вышли из ресторана, пройдя мимо мужчины и даже не обратив на него внимания. Как рассказали свидетели, потерявшему сознание человеку помощь оказали лишь через 15 минут, причём делать это пришлось тем самым врачам, которые ели в ресторане.