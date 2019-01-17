Умерла знаменитая путешественница баба Лена

Российская путешественница баба Лена (Елена Ерхова) умерла в возрасте 91 года, передает Life.ru.

Ранее сообщалось, что у Елены Ерховой был диагностирован рак легких четвертой степени. Последний месяц она провела в онкологическом центре в Красноярске.

Елена Ерхова стала известна благодаря своей любви к путешествиям. Сначала женщина путешествовала на свою пенсию и доходы от продажи комнатных цветов. А позднее ей стали помогать неравнодушные люди. За аккаунтом «бабы Лены» в Instagram следили почти 80 тысяч человек.