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Умерла знаменитая путешественница баба Лена 

Рамблер 6 часов назад
Российская путешественница баба Лена (Елена Ерхова) умерла в возрасте 91 года, передает Life.ru.
Ранее сообщалось, что у Елены Ерховой был диагностирован рак легких четвертой степени. Последний месяц она провела в онкологическом центре в Красноярске.
Елена Ерхова стала известна благодаря своей любви к путешествиям. Сначала женщина путешествовала на свою пенсию и доходы от продажи комнатных цветов. А позднее ей стали помогать неравнодушные люди. За аккаунтом «бабы Лены» в Instagram следили почти 80 тысяч человек.
Общество , Видео , Происшествия
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