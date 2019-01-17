Каких животных дарили Владимиру Путину

17 января 2019 года президент Сербии Александар Вучич подарил российскому лидеру Владимиру Путину , находящемуся в Белграде с визитом, четырехмесячного щенка югославской (шарпалинской) овчарки по кличке Паша. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о том, каких животных получал глава российского государства в качестве подарка.

Собаки

В 2010 году Владимир Путин, который в то время занимал пост премьер-министра РФ, получил в подарок от главы правительства Болгарии Бойко Борисова щенка каракачанской овчарки. Для выбора клички новому питомцу был объявлен конкурс. Победителем стал пятилетний Дима Соколов из Москвы, который предложил кличку Баффи. Впоследствии премьер-министр пригласил мальчика вместе с родителями в свою подмосковную резиденцию Ново-Огарево, где показал ему щенка Баффи.

Еще одну собаку — породы акита-ину — президент получил в 2012 году. Трехмесячного щенка в Москву привез губернатор северной японской префектуры Акита Норихиса Сатакэ в знак благодарности за помощь, оказанную Россией Японии в преодолении последствий цунами 2011 года. В ответ президент подарил японскому губернатору, который известен как любитель кошек, сибирского кота по прозвищу Мир. Щенку акита-ину Владимир Путин дал кличку сам, назвав его Юмэ, что в переводе с японского значит "мечта".

В 2017 году перед началом саммита глав СНГ в Сочи президент вновь получил в подарок собаку. Глава Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов преподнес Владимиру Путину на день рождения алабая по кличке Верный.

Лошади

Впервые лошадь в качестве подарка Владимир Путин получил в 2000 году от губернатора Орловской области Егора Строева . Тот подарил президенту породистого орловского рысака. Спустя год глава Башкирии Муртаза Рахимов передал Владимиру Путину гнедого жеребца ахалтекинской породы по кличке Нагара.

Впоследствии президент не раз получал в дар скакунов. Во время приезда в Нальчик в 2001 году от Кабардино— Балкарской Республики ему подарили коня по кличке Казбич кабардинской породы. Спустя год от главы Киргизии Аскара Акаева президент получил иноходца новой выведенной киргизской породы по кличке Гюльсары. Ахалтекинских коней привозили в дар Путину от глав Туркменистана, арабских скакунов — от лидеров Пакистана, Объединенных Арабских Эмиратов и Иордании. Некоторые из этих лошадей были отправлены в конюшню в Ново-Огарево, другие — на отечественные конезаводы и Московский ипподром.

Но самым известным подарком стал пони Чип, которого в 2005 году вручил президенту глава Нижнекамска Ильсур Метшин на открытии Международного конно-спортивного комплекса в Казани. Пони принадлежит к самой маленькой в мире породе лошадей — фалабелла, их рост в холке не превышает 75 см. По приезде в сочинскую резиденцию Бочаров Ручей Чипа переименовали в Семена, а затем — в Вадика. По словам Владимира Путина, это прозвище было придумано его супругой Людмилой. Позднее лошадь перевезли в конюшню в Ново-Огарево.

Тигры и леопарды

В 2008 году Владимир Путин, который занимал тогда пост премьер-министра, получил на день рождения двухмесячного уссурийского тигренка. Глава правительства показал его журналистам на встрече в Ново-Огарево, но имя дарителя не раскрыл. Тигрица, которую назвали Маша, была передана в геленджикский "Сафари-парк".

Спустя год президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов прислал Владимиру Путину двух переднеазиатских леопардов (один из крупнейших подвидов леопардов в мире, известен также как кавказский барс). Хищников отправили под присмотр специалистов в сочинский питомник.

Белая коза