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Власти Камчатки призвали сократить рабочий день из-за циклона 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Фото: пресс-служба Дальневосточного регионального центра МЧС России
Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин рекомендовал работодателям в пятницу сократить рабочий день сотрудникам из-за циклона, сообщает пресс-служба главы региона.
Ранее краевой главк МЧС информировал, что в четверг южные районы Камчатки оказались под влиянием охотоморского циклона, который принёс на полуостров осадки и усиление ветра. В Петропавловске-Камчатском были отменены занятия школьников, на дорогах зафиксированы десятки аварий, в горах объявлена лавинная опасность. Оперативные службы переведены в режим повышенной готовности. По прогнозам синоптиков, в четверг вечером на Камчатке будет небольшое затишье, однако в пятницу утром циклон ударит по полуострову с новой силой.
"Губернатор рекомендовал руководителям предприятий и организаций, которые расположены в зоне действия непогоды, максимально сократить рабочий день сотрудникам на время прохождения циклона, в пятницу, 18 января. Главным образом это касается женщин с детьми, поскольку занятия первой и второй смен в школах в этот день будут отменены", — говорится в сообщении.
В правительстве края отмечают, что снегоуборочная техника продолжает работу на автомагистралях края. Ожидается непростая дорожная обстановка, автомобильное движение может быть затруднено. Водителей также просят не выезжать на дороги без крайней необходимости и не оставлять транспорт вдоль дорог и возле автобусных остановок.
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Общество , Погода , Владимир Илюхин , МЧС , Камчатский Край , Петропавловск-Камчатский
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