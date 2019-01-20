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YouTube удалил комедию «Праздник» про блокадный Ленинград 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 13 1 час назад
Фото: Reuters
Режиссер Алексей Красовский заявил, что его «черную комедию» про блокадный Ленинград «Праздник» удалили с YouTube.
«Миллион просмотров на ютубе теперь выглядит так», — написал он в своем Facebook.
На YouTube сообщается, что видео удалено за нарушения условий использования сервиса. Подробного объяснения удаления фильма пока нет, сообщил Красовский.
Фильм был опубликован на YouTube 3 января. Российские блогеры раскритиковали «черную комедию» про блокадный Ленинград под названием «Праздник».
Картина была раскритикована еще до ее выхода, однако Гильдия киноведов и кинокритиков вступилась за «Праздник».
Сюжет картины повествует о доме семьи Воскресенских, живущих на «особом положении»; ситуация в картине усугубляется тем, что сын Воскресенских привел в дом голодную девушку, а старшая дочь — неизвестного мужчину, за которого собирается замуж.
Режиссер уверен, что снял «местами черную, но чаще светлую и новогоднюю комедию».
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Общество , Алексей Красовский , Санкт-Петербург
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