«Все ***»: Собчак о поездке в Киев

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Собчак сказала, зачем приехала в Киев 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Телеведущая, кандидат в президенты России на выборах 2018 года Ксения Собчак выразила недовольство повышенным вниманием к ее поездке в Киев.
«Все *** (нецензурный синоним выражения «с ума сошли» — прим. ВЗГЛЯД), конечно, на теме Украины», — написала Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня».
«Приехала к подруге. Выставила сториз [в Instagram]. Журналисты обрывают телефон. То есть представить себе, что в Киев можно просто любить ездить и иметь тут друзей без политического контекста невозможно, да?) Ад какой-то», — возмутилась Собчак.
Собчак внезапно приехала в Киев
Она добавила, что в Киеве ее встретили гостеприимно. Она подчеркнула, что «никакой политики» в ее поездке в украинскую столицу нет, и тут же отметила, что большинство ее знакомых убеждены в победе действующего украинского президента Петра Порошенко на предстоящих в марте выборах главы государства.
«Потому что «у него все бабки»))))» — пояснила Собчак.
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