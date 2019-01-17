«Все ***»: Собчак о поездке в Киев

Собчак сказала, зачем приехала в Киев

Телеведущая, кандидат в президенты России на выборах 2018 года Ксения Собчак выразила недовольство повышенным вниманием к ее поездке в Киев.

«Все *** (нецензурный синоним выражения «с ума сошли» — прим. ВЗГЛЯД), конечно, на теме Украины», — написала Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня».

«Приехала к подруге. Выставила сториз [в Instagram]. Журналисты обрывают телефон. То есть представить себе, что в Киев можно просто любить ездить и иметь тут друзей без политического контекста невозможно, да?) Ад какой-то», — возмутилась Собчак.

Она добавила, что в Киеве ее встретили гостеприимно. Она подчеркнула, что «никакой политики» в ее поездке в украинскую столицу нет, и тут же отметила, что большинство ее знакомых убеждены в победе действующего украинского президента Петра Порошенко на предстоящих в марте выборах главы государства.