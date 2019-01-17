Умер легендарный фронтовой оператор Борис Соколов

Именно он снимал акт о безоговорочной капитуляции Германии и парад Победы 24 июня.

Легендарный фронтовой кинооператор Борис Соколов ушел из жизни в четверг на 99-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на зампредседателя Союза кинематографистов России Клима Лаврентьева.

Прощание с Борисом Соколовым пройдет в 21 января в Доме кинематографистов. Он будет похоронен на Ваганьковском кладбище.

Кадры, снятые им, вошли в огромное количество документальных фильмов, среди которых «Знамя победы над Берлином водружено», «Берлин» и другие. Изначально он снимал будни тыла, но в 1944 году был направлен на 1-й Белорусский фронт, а в 1945 переброшен на Забайкальский. Именно он снимал подписание акта а безоговорочной капитуляции Германии и Парад Победы в Москве.