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Умер легендарный фронтовой оператор Борис Соколов 

ТК «Звезда» + ещё 13 49 минут назад
Фото: csdfmuseum.ru
Именно он снимал акт о безоговорочной капитуляции Германии и парад Победы 24 июня.
Легендарный фронтовой кинооператор Борис Соколов ушел из жизни в четверг на 99-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на зампредседателя Союза кинематографистов России Клима Лаврентьева.
Прощание с Борисом Соколовым пройдет в 21 января в Доме кинематографистов. Он будет похоронен на Ваганьковском кладбище.
Кадры, снятые им, вошли в огромное количество документальных фильмов, среди которых «Знамя победы над Берлином водружено», «Берлин» и другие. Изначально он снимал будни тыла, но в 1944 году был направлен на 1-й Белорусский фронт, а в 1945 переброшен на Забайкальский. Именно он снимал подписание акта а безоговорочной капитуляции Германии и Парад Победы в Москве.
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Общество , Другое , Борис Соколов , Германия
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