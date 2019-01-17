Пока вы спали: Россия «сдается» «Миру»

Каникулы дорого обошлись россиянам

Отдых на прошедших новогодних каникулах обошелся российским туристам дороже, чем годом ранее, из-за инфляции и подешевевшего рубля, пишет «Коммерсант». По данным сервиса «Островок.ру», 25 декабря 2018-го — 13 января 2019 года отдыхавшие за рубежом россияне в среднем платили за бронирование отелей 37,1 тысячи рублей (на 18% больше, чем годом ранее), а отдыхавшие в России — 10,1 тысяч (больше на 10%). Согласно подсчетам сервиса «Билетикс», дороже были и авиабилеты: за границу — на 28% (в среднем 25,7 тысячи), внутри России — на 18% (9,9 тысячи).

Россия "сдается" «Миру»

Карты «Мир» завоевывают Россию, пишут «Ведомости» . Согласно исследованию компании «Мультикарта», за время новогодних праздников доля «Мира» в банкоматах и торговых точках банков группы ВТБ по числу операций за год увеличилась на 13% (с 17% до 30%), а в оборотах по картам — на 9,7% (с 15,7% до 25,4%). По словам заместителя председателя правления Сбербанка Александра Ведяхина, доля «Мира» растет и в оборотах клиентов Сбербанка . Председатель правления Национального платежного совета Алма Обаева отметила, что рост «Мира» был ожидаемым, так как «такое количество выданных населению карт не могло не сказаться». К концу сентября 2018-го было выдано 268 миллионов карт «Мир», а с июля бюджетники могут получать зарплаты лишь на счета, к которым привязан либо «Мир», либо не привязана никакая карта.

Россиянам станет проще банкротиться

Процедура банкротства для россиян, задолжавших не более 700 тысяч рублей, может быть упрощена, пишут «Ведомости». Проект соответствующего закона подготовило Министерство экономического развития . Согласно его тексту, таким должникам станет проще банкротиться, если будут отменены такие обязательные процедуры, как, например, собрание кредиторов и анализ финансового состояния. По мнению партнера юридической фирмы «Пепеляев групп» Юлии Литовцевой, идея Минэкономразвития хоть и сделает процедуру банкротства дешевле (50-70 тысяч рублей вместо нынешних 100-200 тысяч), однако преимуществом это станет для немногих граждан, так как средний размера долга в России выше 700 тысяч.

В МИДе сравнили обвинения США с сахарной глазурью

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил РИА Новости , что обвинения США в адрес России в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности — «фейк», «пропагандистское обрамление деструктивной линии» и «не более чем попытка покрыть сладкой глазурью пустую позицию».

«Никакого теста, содержания, субстанции нет вообще», — подчеркнул он.

Газ на Украине подорожает в 12 раз

В 2020 году тысяча кубометров газа будет стоить украинцам в 12 раз дороже, чем стоила в 2013-м. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил депутат Верховный рады Украины Александр Долженков. Парламентарий напомнил, что шесть лет назад одна тысяча кубов газа обходилась украинским гражданам в 930 гривен, в 2019-м — уже в 8,5 тысячи, а в 2020-м обойдется в 12 тысяч.