Учительница напала на школьницу на уроке

В тольяттинской школе произошёл неприятный инцидент: ученица пятого класса рисовала во время урока биологии, а учительница это заметила. Подойдя к парте школьницы, педагог скинула её тетради и учебники на пол, потом дала девочке пощечину, несколько раз схватила её за волосы и принялась душить. Ученики школы говорят, что учительница биологии, которая также является и завучем в школе, уже неоднократно позволяла себе подобные выходки и поднимала руку на школьников, но всякий раз ей удавалось уйти от ответственности. Пока неизвестно, как отреагировало на инцидент местное руководство.