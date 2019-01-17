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Учительница напала на школьницу на уроке 

Рамблер 31 минуту назад
В тольяттинской школе произошёл неприятный инцидент: ученица пятого класса рисовала во время урока биологии, а учительница это заметила. Подойдя к парте школьницы, педагог скинула её тетради и учебники на пол, потом дала девочке пощечину, несколько раз схватила её за волосы и принялась душить. Ученики школы говорят, что учительница биологии, которая также является и завучем в школе, уже неоднократно позволяла себе подобные выходки и поднимала руку на школьников, но всякий раз ей удавалось уйти от ответственности. Пока неизвестно, как отреагировало на инцидент местное руководство.
Общество , Видео , Происшествия
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