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Минздраву предложили превратить «Почту России» в аптеку 

Вечерняя Москва + ещё 1 1 час назад
Фото: ТАСС
Губернатор Мурманской области Марина Ковтун подготовила обращение к министру здравоохранения России Веронике Скворцовой и генеральному директору ФГУП «Почта России» Николаю Подгузову с предложением начать в почтовых отделениях продажу фармацевтических препаратов.
Ковтун указала на нехватку аптек и аптечных пунктов в российских регионах, в том числе Мурманской области. Губернатор отметила, что за продажу лекарств на почте высказались интернет-пользователи, комментировавшие сообщения о начале продаж слабоалкогольных напитков в почтовых отделениях.
Ранее пресс-служба «Почты России» сообщила, что в 3,2 тысячи почтовых отделений — преимущественно в сельской местности — начали продавать пиво и другие слабоалкогольные напитки. Инициаторы мотивировали это тем, что хороший алкоголь в деревнях часто недоступен, это ведет к потреблению суррогатов и, зачастую, отравлениям.
Однако Марина Ковтун выразила в своем Instagram мнение, что организовать продажу лекарств в почтовых отделениях было бы гораздо полезнее, чем начать продавать пиво.
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Общество , Вероника Скворцова , Николай Подгузов , Марина Ковтун , Почта России , Минздрав РФ , Мурманская Область
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