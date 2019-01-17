Минздраву предложили превратить «Почту России» в аптеку

Ковтун указала на нехватку аптек и аптечных пунктов в российских регионах, в том числе Мурманской области. Губернатор отметила, что за продажу лекарств на почте высказались интернет-пользователи, комментировавшие сообщения о начале продаж слабоалкогольных напитков в почтовых отделениях.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Марина Ковтун (@kovtunmurman) 16 Янв 2019 в 8:16 PST Ранее пресс-служба «Почты России» сообщила, что в 3,2 тысячи почтовых отделений — преимущественно в сельской местности — начали продавать пиво и другие слабоалкогольные напитки. Инициаторы мотивировали это тем, что хороший алкоголь в деревнях часто недоступен, это ведет к потреблению суррогатов и, зачастую, отравлениям.

Однако Марина Ковтун выразила в своем Instagram мнение, что организовать продажу лекарств в почтовых отделениях было бы гораздо полезнее, чем начать продавать пиво.