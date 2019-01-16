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Бабушка танцует на пилоне 

Рамблер 34 минуты назад
66-летняя итальянка Данила Торколи несколько лет назад увлеклась танцами на пилоне. Женщина регулярно посещает тренировки и добилась серьезных успехов: она садится на шпагат, практикует воздушную йогу, а также выполняет акробатические трюки. Как призналась сама Данила Торколи, танцем на пилоне она занялась по ошибке, перепутав английские слова «pole» (шест) и «pool» (бассейн). Изначально ее привлекли именно танцы в бассейне. Но пенсионерка не разочаровалась, когда увидела шест и решила попробовать потренироваться. Женщина утверждает, что занятия идут ей на пользу, она становится более гибкой.
Общество , Видео , В мире
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