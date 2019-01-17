Решена судьба «сумасшедшей учительницы»

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В Тольятти отстранили от работы учителя, ударившего ученицу 

ТАСС + ещё 27 25 минут назад
Руководство тольяттинской школы, в которой произошел конфликт между учителем биологии и ученицей пятого класса, отстранило педагога от работы, после инцидента проводится проверка. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы мэрии Тольятти.
В среду в интернете был размещен снятый в классе видеоролик, в котором учитель на уроке в ходе конфликта с девочкой наносит ей несколько ударов по лицу и хватает за шею, говоря, что она хочет, чтобы девочка вела себя как ученица. Согласно комментариям в соцсетях, конфликт произошел из-за того, что девочка якобы рисовала на уроке.
"Сегодня утром в школе №93 прошло экстренное совещание с участием и.о. руководителя департамента образования администрации Тольятти Ларисы Лебедевой. Цель встречи — детально разобраться в конфликте между учителем биологии и ученицей пятого класса.
При любых обстоятельствах действия педагога в администрации школы и департаменте образования считают недопустимыми. На время проведения проверки учитель отстранен от работы", — говорится в сообщении.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Самарской области, минобрнауки региона инициировал служебную проверку по этому инциденту.
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Комментарии8
Общество , Видео , Образование , Лариса Лебедева , Минобрнауки
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