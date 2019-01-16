«Подарок от всей души» может оставить учителя без работы

Существующие ограничения по стоимости подарков чиновникам на уровне трёх тысяч рублей следует отменить, но при этом составить список возможных презентов. Кроме того, действующие «подарочные» нормы должны касаться, в частности, врачей и учителей. Соответствующую правительственную инициативу рассмотрели 16 января на заседании Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

Стоимость букета не ограничена

Законопроект подготовлен Правительством во исполнение Национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы. По словам замминистра труда и соцзащиты Алексея Черкасова, документом предлагается усовершенствовать антикоррупционные стандарты для работников государственных корпораций, внебюджетных фондов, публично-правовых компаний. Вводятся антикоррупционные нормы для сотрудников хозяйственных обществ, которые учреждаются и контролируются госкорпорациями.

Проект совершенствует законодательство, регулирующее получение вознаграждений и подарков. В Правительстве считают, что существующего ограничения в три тысячи рублей по стоимости подарков недостаточно для борьбы с коррупцией и что необходимо составить конкретный перечень подарков, которые можно принимать госслужащим. Зампред Комитета по безопасности Анатолий Выборный поддерживает эту идею. «Действующая норма фактически не работает, это обусловлено многими причинами, в том числе и тем, что сложно определить стоимость подарка», — сказал он.

Если документ будет принят, госслужащие смогут принять цветы, причём даже самые роскошные букеты независимо от их стоимости. Чиновнику можно будет подарить канцелярскую печатную продукцию с логотипом госоргана или организации, но эти изделия не должны содержать драгоценных металлов и камней. Что касается ценных подарков, их разрешат принимать в виде награды только от организации, в которой работает должностное лицо.

В законопроекте говорится, что госслужащему можно вручить презенты в связи с протокольными и другими официальными мероприятиями и служебными командировками. Он имеет право взять подарок, но затем сообщить о нём руководству и передать в госорган или в Центробанк . Себе разрешат оставить только блокноты, цветы и поощрительные награды.

Одновременно предлагается несколько смягчить санкции за получение подарков стоимостью выше трёх тысяч рублей. Сейчас, если госслужащий скрыл полученный презент и забрал его себе, его ждёт наказание в соответствии с Законом «О противодействии коррупции». Лиц, замещающих государственные должности федерального, регионального и муниципального уровня за совершение коррупционных правонарушений могут уволить в связи с утратой доверия. Правительство предлагает установить для тех, кто принял неподобающий подарок, минимальное наказание в виде выговора или предупреждения о неполном должностном соответствии. Если же получение и сокрытие дорогих презентов будет многократным, то госслужащего освободят от должности.

В законопроекте есть спорные вопросы

Алексей Черкасов подчеркнул, что в России уже выстроена система антикоррупционных норм, но ряд учреждений не подпадали под их действие. Например, организации, созданные для выполнения задач, поставленных перед органами государственной власти федерального, регионального и муниципального уровня. Законопроектом предлагается распространить на них запреты и ограничения. Таким образом, за получение подарков могут наказывать сотрудников ГУП и МУП, работников муниципальных учреждений, в том числе больниц, поликлиник, школ, детских садов. То есть если подарить воспитательнице детсада что-то, кроме блокнота или цветов, её могут наказать вплоть до увольнения.

В целом инициатива правильная, но она затрагивает такие слои населения, которые не должны подпадать под антикоррупционное законодательство.

В Министерстве просвещения, комментируя инициативу, заявили, что если педагогам запретят брать подарки, то придётся соблюдать эту норму по умолчанию. Но большинство парламентариев выступают против таких ограничений.

Глава Комитета по безопасности Василий Пискарев считает, что законопроект должен касаться только руководства перечисленных организаций. «В целом инициатива правильная, но она затрагивает такие слои населения, которые, на мой взгляд, не должны подпадать под антикоррупционное законодательство: это рядовые работники школ, больниц, — сказала депутат » Парламентской газете ». — Другое дело — главврачи и директора школ, потому что у них есть организационно-распорядительные и контрольные функции, и от них зависит судьба человека: приём на работу, увольнение, наказание сотрудников».

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции в конце декабря также высказалась против нормы законопроекта, запрещающей дарить подарки учителям и врачам. «Я считаю, что это избыточная мера, ненужная и даже оскорбительная для педагогов», — отметила она. Глава палаты регионов подчеркнула, что по действующим нормам никто из госслужащих не может принимать подарки дороже трёх тысяч рублей, в том числе учителя, чиновники и врачи. «Но есть народные традиции, — напомнила Матвиенко. — Если родители хотят подарить конфеты учителю или торт испечь, каким-то образом отблагодарить за его внимание, отношение к детям, в конце концов духи подарить — что здесь плохого?»