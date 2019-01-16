«Всех расселить»: Путин принял решение по Магнитогорску

Президент России Владимир Путин поручил расселить всех людей, которые проживали в пострадавшем от взрыва доме в Магнитогорске. Соответствующее поручение он отдал губернатору Челябинской области Борису Дубровскому на первом в 2019 году совещании с членами правительства. Оно началось днем 16 декабря с обсуждения последствий трагедий в Шахтах и Магнитогорске.

«Несмотря на то что экспертиза показывает, что жить там можно, но трагедия большая, 39 погибших, я людей понимаю, которые живут в этом месте. Ясно, что это будет стоить каких-то денег — 1,3 млрд [рублей], по предварительным подсчетам. Надо пойти навстречу людям и дом расселить. Целиком. Всем предоставить жилье», — заявил президент.

Путин добавил, что средства на новые квартиры будут выделены в том числе из федерального бюджета.

«Сделайте это в самые короткие сроки и представьте ваши предложения по поводу того, что здесь может быть сделано — либо новое строительство, либо парк. Вам виднее на месте, виднее жителям города, этого микрорайона, виднее мэру города. Вместе с людьми посоветуйтесь и представьте предложения — дом нужно расселить», — подытожил президент.

Губернатор Дубровский ответил, что «команда принята». Отметим, что всего в разрушенном доме в Магнитогорске было около 600 квартир. По словам главы региона, на данный момент куплено три новых квартиры.

«Мы сформировали правила, они следующие. Мы предоставили человеку право выбрать квартиру — либо новую, либо вторичную, и оплачиваем продавцу квартиры сумму в размере 31 725 рублей за квадратный метр утерянного жилья. Пока идут во вторичное жилье, многие идут с увеличением квадратных метров, доплачивают», — пояснил Дубровский на совещании Путина с членами правительства.

Между тем, как уже сообщил местным СМИ вице-губернатор Челябинской области Сергей Шаль, в Магнитогорске нет достаточного количества квартир для расселения пострадавшего от взрыва дома. «Скорее всего придется строить», — пояснил он.

По данным министерства социальных отношений региона, на сегодня 104 семьи включены в реестр получателей единовременных выплат для приобретения нового жилья взамен утраченного. Там отметили, что бюджетные деньги будут перечисляться продавцу недвижимости на банковский счет.

Напомним, что взрыв в Магнитогорске произошел утром 31 декабря. В результате обрушился один из подъездов 10-этажного жилого дома, расположенного на проспекте Карла Маркса. В ходе поисково-спасательной операции сотрудники МЧС извлекли из-под завалов 39 тел. Были госпитализированы шесть человек, в числе которых 11-месячный мальчик, который провел под завалами порядка 35 часов.

Возбуждено уголовное дело «О причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». По предварительным данным СК, причиной инцидента стал взрыв бытового газа. Тем не менее, следователи прорабатывают все версии произошедшего.

Ранее сообщалось, что большинство жильцов вскоре смогут вернуться в свои квартиры. Власти планировали снести два подъезда, тем самым разделив дом на два отдельно стоящих здания. Однако планы изменились 16 декабря, когда Путин отдал приказ расселить всех жителей разрушенного здания в новые квартиры.

Известно, что в среду также началась активная фаза демонтажных работ. Строители планируют демонтировать стену взорвавшегося седьмого подъезда. На данный момент жильцы пятого и шестого подъездов временно расселены в пунктах временного размещения — на съемном жилье или в гостиницах.

Отметим, что два дня назад Россию потрясла еще одна трагедия — взрыв бытового газа в Шахтах. Инцидент повлек за собой обрушение 9-го и 8-го этажей жилого дома. Во время происшествия в квартирах разрушенного подъезда было 55 человек — 43 из них были срочно эвакуированы. Еще семь человек — в том числе двухлетний младенец — были спасены из-под завалов.

Взрыв унес жизни пяти человек. Следственный комитет России возбудил уголовное дело «О причинении смерти по неосторожности». Для расследования обстоятельств произошедшего в Шахты вылетели криминалисты центрального аппарата СКР, имеющие большой опыт в расследовании подобных инцидентов.