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Сигарев объяснил, почему оправдывает солдат Басаева 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: ТАСС
Драматург, режиссер Василий Сигарев объяснил газете ВЗГЛЯД заявление о невиновности солдат Басаева, которое сделал в своем Facebook.
«Когда людей вводят в заблуждение и заставляют их воевать на любой из сторон, они не виноваты. Дудаевская пропаганда промыла им мозги. Солдаты — это простые люди, поддавшиеся его пропаганде», — заявил Сигарев.
Напомним, ранее драматург заявил о невиновности солдат Басаева.
На своей странице в Facebook Сигарев написал, что в Новый год «смотрел все про Чечню 95-го года» и пришел к выводу, что ни русские ни чеченские солдаты в войне не виноваты.
На саркастический комментарий о том, что «солдаты Басаева не уиноваты», Сигарев без сарказма ответил: «Нет».
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