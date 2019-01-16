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Зарегистрировать брак с 22 января можно будет в МФЦ 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
22 января вступит в силу приказ Министерства юстиции России, наделяющий многофункциональные центры (МФЦ) полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния. С этого дня формально зарегистрировать брак желающие смогут в любом МФЦ. В действительности же, конечно, понадобится какое-то время на внедрение нововведения в деятельность многофункциональных центров.
Документ называется "Об утверждении Административного регламента предоставления госуслуги по государственной регистрации актов гражданского состояния органами, осуществляющими государственную регистрацию актов гражданского состояния на территории РФ".
Согласно этому приказу, также исключается необходимость подачи через единый портал государственных и муниципальных услуг одновременно с заявлением о заключении брака иных документов в электронной форме (документов, удостоверяющих личности лиц, вступающих в брак, подтверждающих прекращение ранее зарегистрированного брака и др.). Кроме того вводится возможность подачи заявлений о государственной регистрации актов гражданского состояния через региональные порталы государственных и муниципальных услуг.
Новым приказом, уточнили в Минюсте, устанавливается, что заключение брака и государственная регистрация заключения брака производятся по истечении месяца и не позднее 12 месяцев со дня подачи совместного заявления о заключении брака в орган записи актов гражданского состояния.
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Общество , Минюст РФ
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