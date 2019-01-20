Бабу Лену похоронили в Красноярске

Пожилую путешественницу, ставшую знаменитой под конец жизни, похоронили в Красноярске , сообщило РИА «Новости» . Баба Лена умерла от онкологии 17 января. Ей исполнился 91 год.

Страна узнала о Елене Ерховой в 2016 году. Пенсионерка вела свой блог, в котором рассказывала о путешествиях по миру. После того, как она стала знаменитой, у нее появились благотворители и спонсоры, а до этого она тратила свои пенсионные накопления.

Знаменитую путешественницу госпитализировали перед Новым годом. У нее диагностировали рак четвертой степени. Врачи пытались спасти жизнь пожилому тревел-блогеру, но болезнь в итоге взяла свое.

Родные и близкие попросили журналистов пока что их не беспокоить. Семья надеется в тишине пережить утрату.

Пенсионерка успела побывать в Карловых Варах, в Польше, Турции, во Вьетнаме. В ее планах были путешествия и в другие страны, в том числе далекие и экзотические.

Путешественница нашла последний приют на родине, в Красноярске. Ее похоронили на Шинном кладбище.