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Бабу Лену похоронили в Красноярске 

360tv.ru + ещё 37 1 час назад
Фото: аккаунт Елены Ерохиной в Instagram
Пожилую путешественницу, ставшую знаменитой под конец жизни, похоронили в Красноярске, сообщило РИА «Новости». Баба Лена умерла от онкологии 17 января. Ей исполнился 91 год.
Страна узнала о Елене Ерховой в 2016 году. Пенсионерка вела свой блог, в котором рассказывала о путешествиях по миру. После того, как она стала знаменитой, у нее появились благотворители и спонсоры, а до этого она тратила свои пенсионные накопления.
Знаменитую путешественницу госпитализировали перед Новым годом. У нее диагностировали рак четвертой степени. Врачи пытались спасти жизнь пожилому тревел-блогеру, но болезнь в итоге взяла свое.
Родные и близкие попросили журналистов пока что их не беспокоить. Семья надеется в тишине пережить утрату.
Пенсионерка успела побывать в Карловых Варах, в Польше, Турции, во Вьетнаме. В ее планах были путешествия и в другие страны, в том числе далекие и экзотические.
Путешественница нашла последний приют на родине, в Красноярске. Ее похоронили на Шинном кладбище.
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Общество , РИА Новости , Красноярск
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