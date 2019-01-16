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Многодетным родителям добавят пенсионный стаж 

News.ru 59 минут назад
Фото: Natalya Loginova/Global Look Press
Уход за всеми детьми могут включить в пенсионный стаж многодетных родителей. Предлагаемые поправки в Закон «О страховых пенсиях» направлен на согласование в Минтруд.
Добавлять к стажу предполагается по полтора года за каждого ребёнка. Увеличенный срок будут учитывать при назначении пенсии по старости.
Сейчас максимум такого срока ограничен шестью годами, то есть учитывается срок только за четверых детей. Если же один из родителей не работает, ухаживая за пятым или последующим ребёнком, эти годы выпадают из стажа.
«Таким образом, родители пятерых и более детей лишены обозначенной меры поддержки, что представляется несправедливым в силу значимости роли многодетных семей в улучшении демографической ситуации в нашей стране», — цитирует «Парламентская газета» текст пояснительной записки к поправкам.
Законопроект предлагает убрать ограничение.
В ближайшее время предстоит рассчитать сумму дополнительных средств федерального бюджета, которые понадобятся на реализацию предложений. Будут ли пересчитаны уже начисленные пенсии, не уточняется.
Ранее News. ruсообщал, что первый вице-премьер правительства России и глава Минфина Антон Силуанов удивился реакции россиян на пенсионную реформу. Он отметил, что несмотря на все корректировки, которые были сделаны после широкого обсуждения в обществе, напряжение всё равно осталось.
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Общество , Антон Силуанов , Минтруд , Правительство РФ , Минфин , Парламентская газета
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