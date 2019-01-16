В Сети рассказали о «VIP-камере» Улюкаева

Telegram-канал Mash сообщает, что в больничной палате тверской колонии сделали ремонт перед заселением экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева

Mash называет палату бывшего чиновника «VIP-камерой». По данным канала, Улюкаев находится в медсанчасти колонии. Три раза в день ему в палату приносят питание. Также ему полагается тихий час по состоянию здоровья.

Также Улюкаева освободили от обязанности работать, ходить на зарядку и перекличку. Mash утверждает, что таких условий ему удалось добиться благодаря покупке для медсанчасти необходимых лекарств.

Алексей Улюкаев был задержан в ноябре 2016 года. По версии следствия, он хотел получить два миллиона долларов за выданную положительную оценку, позволившую «Роснефти» купить госпакет акций «Башнефти» . В СК заявляли, что в деле Улюкаева «речь идет о вымогательстве, сопряженном с угрозами в адрес представителей „Роснефти“. Улюкаев свою вину отрицал.

В декабре 2017-го суд приговорил Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима . Ему назначили штраф в 130 миллионов рублей. Судья отметила, что при вынесении приговора были учтены смягчающие обстоятельства: возраст 61-летнего (на тот момент) Улюкаева, наличие у него малолетних детей и престарелых родителей, болезни, а также положительные характеристики и награды.