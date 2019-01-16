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В Сети рассказали о «VIP-камере» Улюкаева 

Рамблер + ещё 18 1 час назад
Фото: РИА Новости
Telegram-канал Mash сообщает, что в больничной палате тверской колонии сделали ремонт перед заселением экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева.
Mash называет палату бывшего чиновника «VIP-камерой». По данным канала, Улюкаев находится в медсанчасти колонии. Три раза в день ему в палату приносят питание. Также ему полагается тихий час по состоянию здоровья.
Также Улюкаева освободили от обязанности работать, ходить на зарядку и перекличку. Mash утверждает, что таких условий ему удалось добиться благодаря покупке для медсанчасти необходимых лекарств.
Алексей Улюкаев был задержан в ноябре 2016 года. По версии следствия, он хотел получить два миллиона долларов за выданную положительную оценку, позволившую «Роснефти» купить госпакет акций «Башнефти». В СК заявляли, что в деле Улюкаева «речь идет о вымогательстве, сопряженном с угрозами в адрес представителей „Роснефти“. Улюкаев свою вину отрицал.
В декабре 2017-го суд приговорил Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима. Ему назначили штраф в 130 миллионов рублей. Судья отметила, что при вынесении приговора были учтены смягчающие обстоятельства: возраст 61-летнего (на тот момент) Улюкаева, наличие у него малолетних детей и престарелых родителей, болезни, а также положительные характеристики и награды.
Замглавы Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева ранее заявляла, что восемь лет тюрьмы могут стать „смертельными“ для Улюкаева, учитывая его возраст и состояние здоровья. СМИ писали, что некоторые заболевания бывшего чиновника „препятствуют нахождению под стражей“.
Комментарии2
Общество , Ева Меркачева , Алексей Улюкаев , Башнефть , Роснефть , ФСИН
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