Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На «Почте России» отчитали женщину из-за детской коляски 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. В Свердловской области сотрудница "Почты России" сделала замечание посетительнице из-за детской коляски. Об этом женщина рассказала в социальной сети «ВКонтакте».
Жительница Каменска-Уральского Олеся Засыпкина пришла в одно из почтовых отделений, чтобы отправить посылку. Она обратила внимание на то, что у входа в здание есть пандус.
"Зашла на почту с коляской с ребенком. Работник почты сделала мне замечание, что вход на почту с колясками запрещен. Я ее спрашиваю, где это написано. На мой вопрос она отвечает: «А где написано, что разрешено?» — описала ситуацию женщина.
В Управлении федеральной почтовой связи по Свердловской области сообщили, что сотрудница, сделавшая замечание, привлечена к дисциплинарной ответственности.
"В целях исключения подобных случаев с каждым работником отделения почтовой связи проведена разъяснительная беседа по соблюдению норм и стандартов клиентского сервиса. Руководство почтамта приносит извинения за некорректное поведение работника", — цитирует заявление управления портал Ura.ru.
Последние новости
"Тебя не накормят!" Учителя в Челнах не пустили школьника в столовую Новогодний подарок от властей: украинцам предложили сжечь свои дома Крокодил съел биолога во время кормления
Комментарии
Общество , Почта России , РИА Новости , РИА Ura.ru , Каменск-Уральский , Москва , Свердловская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЕС отреагировал на решение Лондона18
Поглощение Белоруссии: оно нам надо?218
Переговоры России и США зашли в тупик88
«Никогда не прощу»: мать Брэда Питта о Джоли2
Британия приняла решение по выходу из ЕС177
Видео
01:04
Россия отвернулась от ПАСЕ
Политика
00:28
Порошенко рассказал о напугавшем «российских танкистов» оружии
Конфликты Армия
03:20
Пока вы спали: В Польше убили «последнего друга» России
Общество
07:24
Названа ракета-причина раздора России и США
Оружие Армия
03:19
Российскую певицу на Багамах покусала акула
Шоу-бизнес
00:40
В Шереметьево ответили закатившей скандал Лободе
Шоу-бизнес
07:28
В Москве затопило метро
Новости Москвы
00:53
Полицейские избили следователей в Уфе
Криминал Происшествия
01:02
Россия разочаровала США
В мире Политика
00:34
Решена судьба Рыбки и Лесли
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение