На «Почте России» отчитали женщину из-за детской коляски

Жительница Каменска-Уральского Олеся Засыпкина пришла в одно из почтовых отделений, чтобы отправить посылку. Она обратила внимание на то, что у входа в здание есть пандус.

"Зашла на почту с коляской с ребенком. Работник почты сделала мне замечание, что вход на почту с колясками запрещен. Я ее спрашиваю, где это написано. На мой вопрос она отвечает: «А где написано, что разрешено?» — описала ситуацию женщина.

В Управлении федеральной почтовой связи по Свердловской области сообщили, что сотрудница, сделавшая замечание, привлечена к дисциплинарной ответственности.