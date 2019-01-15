На «Почте России» отчитали женщину из-за детской коляски 

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. В Свердловской области сотрудница "Почты России" сделала замечание посетительнице из-за детской коляски. Об этом женщина рассказала в социальной сети «ВКонтакте».
Жительница Каменска-Уральского Олеся Засыпкина пришла в одно из почтовых отделений, чтобы отправить посылку. Она обратила внимание на то, что у входа в здание есть пандус.
"Зашла на почту с коляской с ребенком. Работник почты сделала мне замечание, что вход на почту с колясками запрещен. Я ее спрашиваю, где это написано. На мой вопрос она отвечает: «А где написано, что разрешено?» — описала ситуацию женщина.
В Управлении федеральной почтовой связи по Свердловской области сообщили, что сотрудница, сделавшая замечание, привлечена к дисциплинарной ответственности.
"В целях исключения подобных случаев с каждым работником отделения почтовой связи проведена разъяснительная беседа по соблюдению норм и стандартов клиентского сервиса. Руководство почтамта приносит извинения за некорректное поведение работника", — цитирует заявление управления портал Ura.ru.