Специальный представитель по международному культурному сотрудничеству при президенте РФ Михаил Швыдкой, генеральный директор Государственного академического Большого театра Владимир Урин, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич и другие деятели культуры вошли в общественный совет комитета Госдумы по культуре.
Об этом во вторник сообщили в пресс-службе комитета.
"Считаю, что этот [общественный] совет должен обсуждать резонансные общественные вопросы, связанные с гуманитарной повесткой в самом широком смысле. Мы такой совет создали, я очень признательна всем, кто в него согласился войти", — приводит пресс-служба слова главы комитета Елены Ямпольской.
По ее словам, в совет вошли "люди самых разных взглядов и убеждений".
"Я знаю, что я славлюсь как человек крайне консервативных взглядов, но я очень рада, что в наш совет согласился войти Андрей Макаревич, например, мне очень интересно, какое мнение он будет высказывать, я надеюсь, 28 января", — подчеркнула Ямпольская.
Среди участников совета писатель Захар Прилепин, художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков, художественный руководитель Московского Губернского драматического театра Сергей Безруков, генеральный директор киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров.
"Там [в совете] достаточно широкий круг, есть представители и философии, и социологии", — отметила Ямпольская.
Первое заседание совета состоится 28 января 2019 года.
"Мы объявили в качестве темы современные методы взаимодействия государства и культуры", — сказала глава комитета по культуре.
Как предполагается, совет будет готовить предложения по совершенствованию законодательства, вырабатывать консолидированную общественную позицию по значимым вопросам в сфере культуры.