Швыдкой, Урин и Макаревич вошли в общественный совет при комитете Госдумы по культуре

Об этом во вторник сообщили в пресс-службе комитета.

"Считаю, что этот [общественный] совет должен обсуждать резонансные общественные вопросы, связанные с гуманитарной повесткой в самом широком смысле. Мы такой совет создали, я очень признательна всем, кто в него согласился войти", — приводит пресс-служба слова главы комитета Елены Ямпольской.

По ее словам, в совет вошли "люди самых разных взглядов и убеждений".

"Я знаю, что я славлюсь как человек крайне консервативных взглядов, но я очень рада, что в наш совет согласился войти Андрей Макаревич, например, мне очень интересно, какое мнение он будет высказывать, я надеюсь, 28 января", — подчеркнула Ямпольская.

"Там [в совете] достаточно широкий круг, есть представители и философии, и социологии", — отметила Ямпольская.

Первое заседание совета состоится 28 января 2019 года.

"Мы объявили в качестве темы современные методы взаимодействия государства и культуры", — сказала глава комитета по культуре.

Как предполагается, совет будет готовить предложения по совершенствованию законодательства, вырабатывать консолидированную общественную позицию по значимым вопросам в сфере культуры.