Охоту губернатора Иркутской области на медведя оценили в $10000

Издание обратило внимание на статью « Аргументов и фактов » от 17 февраля 2010 года, в которой рассказывается о VIP-охоте в угодьях Николая Терещенко — тех самых, где спустя семь лет поохотился губернатор Левченко.

Так, согласно информации, изложенной в статье «АиФ», стоимость тура для VIP-персоны на медведя в 2010 году составляла не менее 3 тысяч долларов.

Издание РАПСИ сообщает, что сейчас убийство медведя на охоте стоит от 5,5 до 10 тысяч долларов на человека. Охотничьи хозяйства Иркутской области и соседних регионов предлагают туры на медведя приблизительно за эту же сумму.

Известно, что в скандальной охоте на медведя, помимо самого губернатора, участвовали его сын и внук, из чего можно сделать вывод, что за VIP-развлечение Левченко заплатил не менее 6-10 тысяч долларов.

При этом годовой доход губернатора Иркутской области в 2017 году составил 4,9 млн рублей.