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Охоту губернатора Иркутской области на медведя оценили в $10000 

Рамблер 38 минут назад
Фото: кадр из видео
Охота на медведя могла стоить губернатору Иркутской области Сергею Левченко 6-10 тысяч долларов, пишет Ruposters.
Издание обратило внимание на статью «Аргументов и фактов» от 17 февраля 2010 года, в которой рассказывается о VIP-охоте в угодьях Николая Терещенко — тех самых, где спустя семь лет поохотился губернатор Левченко.
Так, согласно информации, изложенной в статье «АиФ», стоимость тура для VIP-персоны на медведя в 2010 году составляла не менее 3 тысяч долларов.
Издание РАПСИ сообщает, что сейчас убийство медведя на охоте стоит от 5,5 до 10 тысяч долларов на человека. Охотничьи хозяйства Иркутской области и соседних регионов предлагают туры на медведя приблизительно за эту же сумму.
Известно, что в скандальной охоте на медведя, помимо самого губернатора, участвовали его сын и внук, из чего можно сделать вывод, что за VIP-развлечение Левченко заплатил не менее 6-10 тысяч долларов.
При этом годовой доход губернатора Иркутской области в 2017 году составил 4,9 млн рублей.
Напомним, в сентябре 2018 года блогер Артем Павлечко опубликовал видеозапись, на которой губернатор Иркутской области Сергей Левченко убивает медведя в берлоге. По словам блогера, дата съемок — 5 января 2017 года, а зимняя охота на медведя запрещена. При этом сам губернатор утверждает, что охотился в ноябре 2016 года, а медведь был шатуном и беспокоил местных жителей. После проверки генпрокуратура возбудила уголовное дело по статье «незаконная охота».
Комментарии32
Общество , Сергей Левченко , Николай Терещенко , Генпрокуратура РФ , РАПСИ , Аргументы и Факты , Иркутская Область
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