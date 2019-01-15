Нашелся выигравший 500 млн рублей в лотерею россиянин

Победитель планирует потратить выигрыш на путешествия, ипотеку и благотворительность.

Мужчина уже прибыл в Москву для оформления выигрыша. Он рассказал, что его семья много лет участвует в государственных лотереях, покупая билеты в основном перед праздниками. На этот раз выигрышный лотерейный билет они приобрели в обмен на другой билет.

«Так получилось, что еще с лета у нас остался выигрышный билет "Русского лото". Мы все забывали пойти получить выигрыш. Перед Новым годом я возвращалась из магазина и решила поменять билет на новый», — рассказала супруга победителя Оксана Мирошниченко.

В компании «Столото» отметили, что второй обладатель выигрыша в 500 млн рублей из Санкт-Петербурга до сих пор не объявился.