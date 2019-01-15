Подсудное дело: москвичка оставила без присмотра детей

Четырех детей москвички, оставленных ей без присмотра, временно передадут в один из приютов. Кроме того, сейчас решается вопрос о заведении уголовного дела в отношении 26-летней матери. Она оставили в запертой квартире, где царит антисанитария, двух дочерей пяти и двух лет. Кроме того, трое из четырех ее детей оказались истощены.

На многодетную мать, оставившую без присмотра двух малолетних дочерей, могут завести уголовное дело, сообщается на сайте столичного главка МВД.

Как сообщили ранее РИА «Новости» в городском департаменте соцзащиты и труда, семья находилась на учете. Когда соцработники пришли с плановым визитом в квартиру на 1-й Вольской улице, то обнаружили, что дверь заперта, а на телефон мать не отвечает.

Правоохранители прибыли с проверкой, однако им никто не открыл. Из-за двери сотрудники услышали детский плач и шум воды. Они вызвали МЧС и вскрыли квартиру. Там они увидели оставленных без присмотра девочек пяти и двух лет, причем младшая сидела в холодной ванне. В экстренных службах столицы рассказали, что двухлетняя девочка, по предварительным данным, получила переохлаждение при попытке самостоятельно помыться.

Матери и биологического отца детей дома не было, а в квартире «был ужасный беспорядок и антисанитария», сообщили в департаменте.

Мать детей обнаружили недалеко от дома. Со слов 26-летней москвички, она ненадолго вышла из квартиры по делам с двумя другими детьми — новорожденным малышом и 7-летним сыном.

Вместе с детьми ее доставили в отдел полиции и допросили, соответствующее видео МВД опубликовало 15 января. На вопрос о том, почему она, будучи матерью-одиночкой, не обратилась за помощью в воспитании четырех детей, задержанная сказала, что «не знала, куда обращаться».

Во время пребывания в полиции одному ребенку стало плохо, его госпитализировали. Позднее также выяснилось, что всех детей доставили для обследования и исключения различных заболеваний в городскую больницу. Отмечается, что трое из четверых детей истощены.

«Затем их временно передадут в один из московских приютов до выяснения всех обстоятельств», — сообщил РИА «Новости» в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.

В отношении женщины составлен протокол об административном правонарушении по статье КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Полицейские проводят проверку, также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Семья уже более полугода находилась на патронаже у соцслужб, об этом сообщил уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович

«Были плановые выходы, и, к сожалению, улучшений не было. Детей забрали сейчас в больницу, устанавливают им диагнозы», — рассказал Бунимович.

Дальнейшая судьба детей пока не ясна, отметил чиновник. По его словам, все будет зависеть от дальнейшего развития ситуации и от поведения матери детей.

В департаменте труда и социальной защиты населения также рассказали, что последний раз представители соцзащиты были в многодетной семье 10 января. В декабре прошлого года квартиру посетили представители управы и управляющей компании и составили акт для проведения ремонта.

«После того, как дети вернутся, для ежедневного наблюдения за ситуацией в семье за ней закрепят индивидуального специалиста социального сопровождения и психолога, квартиру также помогут привести в порядок», — добавили в пресс-службе департамента.

В ведомстве также призвали горожан не оставаться безучастными к случаям, когда дети остаются без присмотра или живут в неблагополучных условиях, и сообщать об этом в Центр поддержки семьи и детства своего района.

11 января в Омске из-за действий безответственных родителей чуть не погибла годовалая девочка. Как сообщили в региональном главке МВД, пьяный омич заснул в снегу вместе с маленькой дочерью, на которой не было верхней одежды. Лежащего на снегу мужчину заметил местный житель и сразу же вызвал скорую помощь. Ребенка госпитализировали с ушибами мягких тканей головы и общим переохлаждением.

В отношении омича составили административный протокол по статье «Появление в общественных местах в состоянии опьянения». Позже выяснилось, что мать ребенка тем вечером уехала к знакомым в другой район. Она и ее сожитель собирались поехать вместе, но денег на проезд не было.

В итоге женщина заняла деньги у соседей и уехала одна, а ее гражданский муж уснул в сугробе, держа дочку под курткой, так как верхней одежды у ребенка не было.

На мать ребенка составили административный протокол по статье «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Семью поставили на учет, теперь она будет находиться под контролем социальных служб и органов внутренних дел. В дальнейшем будет решен вопрос о жизнеустройстве ребенка.