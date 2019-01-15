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В российской больнице соорудили кровати из досок и стульев 

Рамблер + ещё 2 22 минуты назад
Фото: ТАСС
В одной из больниц Кузнецка (Пензенская область) появились «кровати», представляющие собой уложенные на стулья доски. Фотографии из больницы опубликованы в группе «Подслушано Кузнецк».
По данным ТАСС, снимки были сделаны в Кузнецкой межрайонной больнице. В администрации учреждения пояснили, что импровизированные кровати пришлось установить из-за наплыва пациентов.
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По словам представителей больницы, в последние дни у них было много экстренных госпитализаций: 61 человек с 9 по 13 января. В итоге на 60 коек пришлось 77 пациентов. «Приставные места» пообещали ликвидировать за один-два дня по мере выписки людей.
Пользователи «ВКонтакте» рассказали, что в больнице действительно не хватает мест.
«Это ещё хорошо, что в палату поселили, а не в коридорчике постелили!» — написала Танюша Пыхтунова (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
«В палатах рассчитанных мест на 5 стоят 2 кровати. Я когда лежала говорили что это так места урезали», — добавила Анютка Лисина.
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Общество , Кузнецк , Пензенская Область
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