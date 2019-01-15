Пока вы спали: В Польше убили «последнего друга» России

Сбербанк лишат монополии на рынке межбанковских переводов Центральный банк, Министерство финансов и Федеральная антимонопольная служба предложили лишить Сбербанк монополии на рынке межбанковских переводов физических лиц. Об этом пишет «Коммерсант». Ведомства проанализировали положение на российском рынке удаленных переводов с одних банковских счетов на другие и обнаружили, что 94% из них в первой половине прошлого года осуществил Сбербанк. Итогом анализа стал уже направленный правительству доклад, в котором ЦБ, ФАС и Минфин предложили законодательно обязать все банки ради развития рынка и конкурентной среды присоединиться к системе быстрых платежей, создаваемой Центробанком. Китай угрожает мировой экономике Рост экономики Китая замедлился, что пугает инвесторов и угрожает мировой экономике, пишут «Ведомости» . На днях была представлена декабрьская торговая статистика Китая: экспорт упал на 4,4% в годовом выражении, хотя эксперты ожидали роста на 3%, импорт снизился на 7,6% вместо ожидавшегося роста на 5%. Именно по этой причине вчера падали фондовые индексы в США, Азии и Европе. Аналитик eToro Михаил Мащенко объяснил « Российской газете », что снижение индексов, а также ослабление валют сырьевых стран, в том числе рубля, вызвано тем, что слабая статистика свидетельствует об ухудшении «дел» Китая — «главного драйвера» мировой экономики. Дачи в Подмосковье стали "роскошью" Потенциальные арендаторы дач в Московской области на новогодних каникулах предпочли экономию, бутик-отели и дома отдыха, рассказала «Известиям» замдиректора департамента аренды квартир компании «Инком» Оксана Полякова . По ее словам, спрос на аренду дач в Подмосковье на новогодних каникулах в 2019 году упал на 23% по сравнению с каникулам в 2018-м. Некоторые из «выбывших» арендаторов не смогли позволить себе аренду дачи, а те, что могли, предпочли отдыхать в бутик-отелях и домах отдыха, а не заниматься поисками дач, общением с их владельцами и подписанием договоров. В Польше убили «последнего друга» России Убитый в Польше политик Павел Адамович был «последним другом» России в польской политической элите, пишет «Взгляд» . По мнению автора публикации, называть Адамовича так — едва ли преувеличение, ведь он был сторонником улучшения отношений с Россией, ратовал за сотрудничество с ней и ценил подвиги советских солдат. Россия может избежать санкций в 2019-м США могут не ввести новые санкции против России в 2019 году, рассказал «Российской газете» аналитик соцсети для инвесторов eToro Михаил Мащенко. По его словам, ранее невведение санкций в 2019-м уже прогнозировали ряд американских финансовых структур, «и похоже на то, что эти предсказания сбудутся». Мащенко объяснил это тем, что властям США может «банально» не хватить времени на обсуждение внешней политики в ситуации, когда внутреннюю «разрывают» противоречия. Например, уже четвертую неделю работа правительства приостановлена из-за нежелания демократов тратить пять миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой.