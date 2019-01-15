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Россияне рассказали о харассменте на работе 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Фото: Кадр из фильма «Секретарша» (2001)
До 89% россиян никогда не домогались коллеги. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса «Суперджоб».
6% опрошенных не стали отвечать на вопрос о том, сталкивались ли с харассментом на работе, а 5% признались, что все-таки сталкивались.
Сексуальные домогательства со стороны коллег испытывали 3% респондентов-мужчин и 8% женщин.
С 2008 года число людей, признавшихся в том, что сталкивались с харассментом на рабочем месте, уменьшилось более чем вдвое. Тогда об этом говорили 12% россиян (18% женщин), а в 2014-м — 9% (11% женщин).
Опрос «Суперджоб» длился с 10 по 14 января. На вопрос ответили три тысячи экономически активных совершеннолетних россиян, живущих в 441 населенном пункте во всех федеральных округах России.
В 2018 года в России произошли два громких харассмент-скандала. Летом в сексуальных домогательствах обвинили депутата Госдумы Леонида Слуцкого, осенью — главного редактора «Медузы» Ивана Колпакова. Слуцкий сохранил должность, а Колпаков уволился сам, но продолжает сотрудничать с «Медузой».
Комментарии
Общество , Иван Колпаков , Госдума
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