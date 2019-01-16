Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ

Роспотребнадзор зафиксировал рост заболеваемости гриппом и ОРВИ среди населения РФ на второй неделе 2019 года, сообщение размещено на сайте ведомства.

"На второй неделе 2019 года (07.01.2018-13.01.2019) в целом на территории Российской Федерации отмечается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом при продолжающемся росте активности циркуляции вирусов гриппа", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, превышение эпидпорогов зафиксировано в шести субъектах РФ, "превышение эпидпорога по центральному городу без превышения эпидпорога заболеваемости ОРВИ по субъекту Российской Федерации — в 10 городах".

Среди детей до 2 лет эпидпороги превышены в 5 субъектах РФ, среди детей от 3 до 6 лет и от 7 до 14 лет — в шести и среди лиц старше 15 лет — в 9 регионах.

"В структуре циркулирующих респираторных вирусов продолжает увеличиваться доля вирусов гриппа типа А. Достаточно активно продолжают циркулировать респираторные вирусы не гриппозной этиологии (вирусы парагриппа, аденовирусы, РС-вирусы и другие), но доля их в структуре положительных находок продолжает снижаться", — отмечается в сообщении.

Как информирует Роспотребнадзор, против гриппа привито более 70,8 миллиона россиян.