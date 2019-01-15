В Новосибирске отреставрируют сквер Героев Революции

Новосибирске планируют отреставрировать сквер Героев Революции, сообщает портал ВашГород.ру со ссылкой на мэрию.

Горзеленхоз начнёт работы в 2019 году и будет проводить их по мере поступления финансирования до 2022-го.

Сквер открыт в 1920-е годы. Место стало памятным после восстания Барабинского строевого полка под руководством Аркадия Ивакина. Жертв расстрела захоронили в братской могиле. Надгробный монумент создали художник Василий Сибиряков и инженер Александр Кудрявцев . В сквере также размещены бюсты ряда заметных участников Гражданской войны.

Объект — памятник культурного наследия регионального значения.

Ранее Nation News сообщало, что стадион «Кировец» в Санкт-Петербурге внесён в перечень выявленных объектов культурного наследия.