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В Новосибирске отреставрируют сквер Героев Революции 

RT на русском + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Новосибирске планируют отреставрировать сквер Героев Революции, сообщает портал ВашГород.ру со ссылкой на мэрию.
Горзеленхоз начнёт работы в 2019 году и будет проводить их по мере поступления финансирования до 2022-го.
Сквер открыт в 1920-е годы. Место стало памятным после восстания Барабинского строевого полка под руководством Аркадия Ивакина. Жертв расстрела захоронили в братской могиле. Надгробный монумент создали художник Василий Сибиряков и инженер Александр Кудрявцев. В сквере также размещены бюсты ряда заметных участников Гражданской войны.
Объект — памятник культурного наследия регионального значения.
Ранее Nation News сообщало, что стадион «Кировец» в Санкт-Петербурге внесён в перечень выявленных объектов культурного наследия.
RT на русском: последние новости
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