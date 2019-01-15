Умер авиаконструктор Александр Саркисов

Легендарному создателю двигателей для истребителей и вертолетов было 82 года.

Санкт-Петербурге после продолжительной болезни скончался выдающийся авиаконструктор Александр Саркисов. Ему было 82 года.

Всю свою жизнь он посвятил модернизации самолетов и вертолетов. Известность пришла к Саркисову в конце 60-х, когда его разработки значительно увеличили потенциал истребителя МИГ-21.

Тогда молодого инженера наградили двумя орденами. Потом под руководством Саркисова были созданы двигатели четвертого поколения для штурмовика Су-25 и других самолетов КБ «Сухой» и «Микоян».

Долгие годы Саркисов возглавлял научно-производственное объединение имени Климова. Там выпускали двигатели для гражданской и военной авиатехники, которая била рекорды. Например, при испытаниях в Тибете вертолет на «климовском» двигателе поднялся ввысь почти на девять тысяч метров.