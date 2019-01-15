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Умер авиаконструктор Александр Саркисов 

ТК «Звезда» + ещё 6 5 часов назад
Фото: Конструкторское бюро Борисфен
Легендарному создателю двигателей для истребителей и вертолетов было 82 года.
В Санкт-Петербурге после продолжительной болезни скончался выдающийся авиаконструктор Александр Саркисов. Ему было 82 года.
Всю свою жизнь он посвятил модернизации самолетов и вертолетов. Известность пришла к Саркисову в конце 60-х, когда его разработки значительно увеличили потенциал истребителя МИГ-21.
Тогда молодого инженера наградили двумя орденами. Потом под руководством Саркисова были созданы двигатели четвертого поколения для штурмовика Су-25 и других самолетов КБ «Сухой» и «Микоян».
Долгие годы Саркисов возглавлял научно-производственное объединение имени Климова. Там выпускали двигатели для гражданской и военной авиатехники, которая била рекорды. Например, при испытаниях в Тибете вертолет на «климовском» двигателе поднялся ввысь почти на девять тысяч метров.
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