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Роспотребнадзор проверит водоёмы перед Крещением 

News.ru + ещё 2 25 минут назад
Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»
Точное количество оборудованных для крещенских купаний мест в Москве станет известно после того, как Роспотребнадзор проверит качество воды в водоёмах столицы. В настоящее время специалисты ведомства берут пробы воды в целях заключения о её положительном или негативном качестве.
По словам заместителя руководителя территориального отделения Роспотребнадзора Владимира Волкова, результаты работы ведомства ожидаются к концу дня 16 января, сообщает АГН «Москва».
Ранее News.ru писал, что перекусить перед тем, как окунуться в прорубь во время крещенских купаний, порекомендовали россиянам работники московских спасательных служб. Помимо этого, перед погружением желательно сделать лёгкую разминку.
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Общество , Роспотребнадзор , АГН "Москва" , Москва
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