Роспотребнадзор проверит водоёмы перед Крещением

Точное количество оборудованных для крещенских купаний мест в Москве станет известно после того, как Роспотребнадзор проверит качество воды в водоёмах столицы. В настоящее время специалисты ведомства берут пробы воды в целях заключения о её положительном или негативном качестве.

По словам заместителя руководителя территориального отделения Роспотребнадзора Владимира Волкова, результаты работы ведомства ожидаются к концу дня 16 января, сообщает АГН «Москва»

Ранее News.ru писал, что перекусить перед тем, как окунуться в прорубь во время крещенских купаний, порекомендовали россиянам работники московских спасательных служб. Помимо этого, перед погружением желательно сделать лёгкую разминку.