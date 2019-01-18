Life сообщает, что после взрывов в Шахтах и Магнитогорске в Москве активизировались мошенники, которые продают пенсионерами плиты по завышенным ценам или оформляют на них кредиты «под грабительские проценты» под видом договора на покупку плиты.
По данным издания, мошенники воспользовались начавшейся в Москве проверкой состояния газового оборудования.
Life отмечает, что с такими мошенниками уже столкнулись жители Подмосковья, Вологды, Рязани, Уфы, Самары и Орла. Злоумышленники обходят квартиры днем и представляются сотрудниками газовых служб.
Пенсионерка Елена Степановна, жительница одного из домов на Алтуфьевском шоссе в Москве, рассказала о визите «приличного одетого молодого человека». Он представился сотрудником Мосгаза и попросил пустить его в квартиру для проверки газового оборудования.
Оказавшись в квартире, молодой человек заявил, что у плиты пенсионерки истек срок эксплуатации. Он предложил оформить договор на установку новой плиты за 65 тысяч рублей, из которых ей якобы придется оплатить только 6,5 тысячи, а все остальное профинансируют власти. Пенсионерка связалась с дочерью и прочитала ей договор. Оказалось, что в документе шла речь о кредите в микрофинансовой организации «под жуткие проценты».
В Мосгазе Life сообщили, что каждый месяц им поступают около 300 жалоб на мошенников. У всех настоящих сотрудников Мосгаза должно быть удостоверение и спецодежда тёмно-синего цвета со светоотражающими полосками, оранжевой кокеткой и логотипом службы на спине.
По номеру 104 можно узнать, проводит ли Мосгаз проверку по конкретному адресу.