Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Стала известна судьба летчика Су-34
Стала известна судьба летчика Су-34

Россиян предупредили о фальшивых сотрудниках газовых служб 

Рамблер + ещё 40 59 минут назад
Life сообщает, что после взрывов в Шахтах и Магнитогорске в Москве активизировались мошенники, которые продают пенсионерами плиты по завышенным ценам или оформляют на них кредиты «под грабительские проценты» под видом договора на покупку плиты.
По данным издания, мошенники воспользовались начавшейся в Москве проверкой состояния газового оборудования.
Life отмечает, что с такими мошенниками уже столкнулись жители Подмосковья, Вологды, Рязани, Уфы, Самары и Орла. Злоумышленники обходят квартиры днем и представляются сотрудниками газовых служб.
Пенсионерка Елена Степановна, жительница одного из домов на Алтуфьевском шоссе в Москве, рассказала о визите «приличного одетого молодого человека». Он представился сотрудником Мосгаза и попросил пустить его в квартиру для проверки газового оборудования.
Оказавшись в квартире, молодой человек заявил, что у плиты пенсионерки истек срок эксплуатации. Он предложил оформить договор на установку новой плиты за 65 тысяч рублей, из которых ей якобы придется оплатить только 6,5 тысячи, а все остальное профинансируют власти. Пенсионерка связалась с дочерью и прочитала ей договор. Оказалось, что в документе шла речь о кредите в микрофинансовой организации «под жуткие проценты».
В Мосгазе Life сообщили, что каждый месяц им поступают около 300 жалоб на мошенников. У всех настоящих сотрудников Мосгаза должно быть удостоверение и спецодежда тёмно-синего цвета со светоотражающими полосками, оранжевой кокеткой и логотипом службы на спине.
По номеру 104 можно узнать, проводит ли Мосгаз проверку по конкретному адресу.
Комментарии1
Общество , Видео , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стала известна судьба летчика Су-341
Пока вы спали: На Росгвардию пожаловались в Совбез
Два Су-34 столкнулись в воздухе197
ИГ взяло на себя ответственность за взрывы в Магнитогорске959
У Зеленского нашли три компании в России143
Видео
00:36
Появилось видео взрыва моста в Нью-Йорке
Происшествия В мире
00:16
«Вы с ума сошли?»: завуч побила ученицу на уроке
Происшествия
04:26
Экспертиза по делу дознавательницы дала неожиданные результаты
Происшествия
00:17
Сотрудниц компании заставили ползти по улице
Общество
00:44
Стала известна судьба летчика Су-34
Происшествия Оружие
00:49
Арбенина экстренно госпитализирована
Шоу-бизнес В мире
10:28
Вертолет морской пехоты США преследуют неприятности
Оружие Армия
02:56
На Москву обрушился сильнейший циклон
Погода Новости Москвы
00:28
Врачи скорой ели, пока мужчина был в обмороке
Общество Происшествия
01:00
США отказались от участия в Давосе
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение