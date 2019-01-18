Россиян предупредили о фальшивых сотрудниках газовых служб

Life сообщает , что после взрывов в Шахтах и Магнитогорске Москве активизировались мошенники, которые продают пенсионерами плиты по завышенным ценам или оформляют на них кредиты «под грабительские проценты» под видом договора на покупку плиты.

По данным издания, мошенники воспользовались начавшейся в Москве проверкой состояния газового оборудования.

Life отмечает, что с такими мошенниками уже столкнулись жители Подмосковья, Вологды, Рязани, Уфы, Самары и Орла. Злоумышленники обходят квартиры днем и представляются сотрудниками газовых служб.

Пенсионерка Елена Степановна, жительница одного из домов на Алтуфьевском шоссе в Москве, рассказала о визите «приличного одетого молодого человека». Он представился сотрудником Мосгаза и попросил пустить его в квартиру для проверки газового оборудования.

Оказавшись в квартире, молодой человек заявил, что у плиты пенсионерки истек срок эксплуатации. Он предложил оформить договор на установку новой плиты за 65 тысяч рублей, из которых ей якобы придется оплатить только 6,5 тысячи, а все остальное профинансируют власти. Пенсионерка связалась с дочерью и прочитала ей договор. Оказалось, что в документе шла речь о кредите в микрофинансовой организации «под жуткие проценты».

В Мосгазе Life сообщили, что каждый месяц им поступают около 300 жалоб на мошенников. У всех настоящих сотрудников Мосгаза должно быть удостоверение и спецодежда тёмно-синего цвета со светоотражающими полосками, оранжевой кокеткой и логотипом службы на спине.

По номеру 104 можно узнать, проводит ли Мосгаз проверку по конкретному адресу.