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Пригожин ответил на оскорбления со стороны Шевченко 

Деловая газета «Взгляд» 4 часа назад
Фото: ТАСС
Петербургский предприниматель Евгений Пригожин прокомментировал публикацию журналиста Максима Шевченко в связи с публикацией Следственным комитетом России данных об убийстве российских журналистов в Центральноафриканской республике (ЦАР).
В своем Facebook Шевченко написал, что в августе-сентябре якобы пытался встретиться с Пригожиным.
«И он ушел от встречи. (…) Мне рассказывали, что он, типа, «рос на улице», «шел по улице», понимает «уличные расклады». А в ответ [я] получил наглое высокомерное хамство, уверенного в безнаказанности сомнительного ссученного барыги, спрятавшегося за крышующими его погонами и мундирами», — заявил Шевченко.
Пригожин в ответ на просьбу ФАН прокомментировать заявление Шевченко сказал, что не читал скандальный пост. Когда его ознакомили с содержанием публикации, Пригожин отметил: «Я господина Шевченко не читал и читать не буду. Но хочу отметить, что выражение „ссученный барыга“ больше подходит Шевченко, поскольку на слова журналиста его высказывания не похожи».
Предприниматель подчеркнул, что никаких встреч с Шевченко у него не было назначено.
«И я не обязан встречаться с каждым, кто будет об этом просить, особенно через какие-то непонятные цепочки», — заметил бизнесмен.
«Что касается языка, которым старается объясняться Шевченко, то вряд ли он сумеет научиться блатному жаргону у своего хозяина — уголовника [Михаила] Ходорковского, потому что если Ходорковский попытается говорить на этом жаргоне, то будет выглядеть как петух распальцованный», — объяснил Пригожин.
«А если господин Шевченко хочет найти виновных, то пусть съездит в ЦАР. Странно, что он не поехал в составе группы журналистов-расследователей в августе прошлого года. Видимо, смелый только на словах», — заключил предприниматель.
Ранее в СК рассказали об обстоятельствах убийства российских журналистов в Центральноафриканской республике (ЦАР). Сообщалось, в частности, что военные уговаривали журналистов не отправляться в ночную поездку, однако те не прислушались к советам.
Доклад Следственного комитета подвергся критике со стороны экс-главы Центра управления расследованиями Андрея Коняхина, утверждавшего, что СКР допустил «огромное количество ошибок». Официальный представитель ведомства Светлана Петренко заявляла, что доклад СКР основан на материалах дела, а не догадках источников, которые не заинтересованы в раскрытии преступления.
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Общество , Евгений Пригожин , Светлана Петренко , Максим Шевченко , СКР , ЦАР
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