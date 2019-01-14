Эксперты предложили способы предотвращения взрывов газа в жилых домах

Эксперты предложили несколько способов, как можно предотвратить взрывы газа в жилых многоквартирных домах, сообщает Ura.ru. Существует несколько вариантов: от замены пластиковых окон на деревянные до полного отказа от газификации.

Депутаты Госдумы разрабатывают проект закона, который обяжет жителей газифицированных многоквартирных домов устанавливать в квартирах только деревянные окна. Парламентарии ссылаются на исследования сотрудников Московского государственного строительного университета, которые в лабораторных условиях доказали — пластиковые стеклопакеты более упругие, что приводит к аккумуляции взрывной силы внутри помещения. Отсюда более серьёзные последствия в случае ЧП.

Впрочем, противники депутатской инициативы в пример приводят инциденты во времена СССР. По их словам, во время взрывов газа в жилых домах с деревянными окнами разрушения были не менее масштабными.

Президент компании «Городской центр экспертиз Александр Москаленко предлагает парламентариям обратить внимание на систему вытяжки в многоквартирных домах. По его словам современные системы вентиляции не обеспечивают своевременное обновление воздуха, что в условиях накопления газа в помещении может стоить десятков человеческих жизней.

Предотвратить взрыв в жилом доме может специальная система оповещения, уверен заместитель председателя комитета Госдумы РФ по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев . По его словам сегодня существуют не только датчики-»оповеститетели» о предельной концентрации газа в воздухе, но и специальные аппараты, которые автоматически отключают подачу топлива. Впрочем, не всем они могут оказаться по карману.

«Эти системы дорогостоящие — порядка 10 тысяч рублей», — отметил Качкаев.

Одним из самых радикальных, но действенных способов избежать трагических последствий — полностью отказаться от газификации многоквартирных домов. По мнению члена комитета Госдумы РФ по транспорту и строительству Дмитрия Ионина, инициатива вполне реальная, если не обязывать жителей, а использовать деньги из Фонда капитального ремонта.