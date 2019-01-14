В Крыму объявлена охота на херсонских волков

Крыму расплодились волки, в связи с чем было принято решение о сокращении их популяции. Об этом РИА Новости сообщил заведующий отделом охраны охотничьих ресурсов Минэкологии РК Сергей Решетько.

По его словам, эти животные — "пришлые", переселились в Крым из Херсонской области в 2005 году.

"На сегодня их (волков — ред.) ареал обитания — практически вся территория полуострова, в том числе и горно-лесные зоны, то есть там, где ранее их не было", — сказал Решетько.

Как он уточнил, популяция животных будет сокращена втрое. "Сегодня численность волков в Крыму колеблется в пределах 300 особей, — сказал чиновник. — В прошлом году был издан приказ о регулировании численности волков на территории Крыма, им предусмотрено снижение численности на 221 особь (то есть примерно до 100-120 особей — ред.)".

Он также подчеркнул, что из-за скрытного образа жизни подсчитать точную популяцию волков не представляется возможным.