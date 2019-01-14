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Путин отреагировал на ЧП под Ростовом

Власти проведут субботник в больнице Струнино, на которую жаловались Путину 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Администрация Владимирской области
Руководство Владимирской области организует 19 января субботник в поликлинике в Струнино, на которую люди жаловались президенту Владимиру Путину. В уборке примет участие и врио первого заместителя губернатора Марина Чекунова, которая на встрече с коллективом больницы посоветовала медикам навести порядок, сообщил РИА Новости в понедельник пресс-секретарь областного департамента здравоохранения Андрей Трохин.
С жалобой на закрытие больницы в Струнино к Владимиру Путину в ходе "прямой линии" в июне 2018 года обратилась инициативная группа местных жителей. Президент поручил до 31 декабря 2018 года провести ремонт и оснащение медучреждения. Владимирские власти не уложились в этот срок и попросили продлить его до декабря 2019 года. Врио первого заместителя губернатора Марина Чекунова 11 января встретилась с коллективом больницы в Струнино и посоветовала медикам "начать с себя" и провести в больнице уборку.
"Решено, что 19 января будет субботник. В нем примут участие и врио вице-губернатора Марина Чекунова, и директор департамента Алексей Мозалев, волонтеры, медики и все неравнодушные люди, которые захотят подключиться к наведению порядка", — сказал Трохин.
Он отметил, что субботник начнется в 11.00 мск. По его словам, "субботник всех проблем не решит".
"Но навести порядок он поможет. Будут проведены работы по благоустройству в вестибюлях поликлиники, в холлах, коридорах. Пройдет текущий ремонт дверей, окон", — сказал Трохин.
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Общество , Владимир Путин , РИА Новости , Владимирская Область , Струнино
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