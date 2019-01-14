Власти проведут субботник в больнице Струнино, на которую жаловались Путину

С жалобой на закрытие больницы в Струнино к Владимиру Путину в ходе "прямой линии" в июне 2018 года обратилась инициативная группа местных жителей. Президент поручил до 31 декабря 2018 года провести ремонт и оснащение медучреждения. Владимирские власти не уложились в этот срок и попросили продлить его до декабря 2019 года. Врио первого заместителя губернатора Марина Чекунова 11 января встретилась с коллективом больницы в Струнино и посоветовала медикам "начать с себя" и провести в больнице уборку.

"Решено, что 19 января будет субботник. В нем примут участие и врио вице-губернатора Марина Чекунова, и директор департамента Алексей Мозалев, волонтеры, медики и все неравнодушные люди, которые захотят подключиться к наведению порядка", — сказал Трохин.

Он отметил, что субботник начнется в 11.00 мск. По его словам, "субботник всех проблем не решит".