Пропавшая год назад школьница нашлась в роддоме

Год назад в Элисте пропала школьница. Как рассказала мать девушки, та состояла в отношениях с молодым человеком, который матери не нравился. Конфликт привёл к тому что школьница сбежала из дома вместе с кавалером. Её искали несколько месяцев волонтёры, получая информацию со всей страны. На днях беглянка пришла в московский роддом и в тот же день родила. Поскольку несовершеннолетняя пришла в медучреждение без сопровождения взрослых, врачи обратились в полицию. Там подробности истории выяснили быстро и связались с матерью школьницы, которая и понятия не имела, что уже стала бабушкой.