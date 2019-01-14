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Пропавшая год назад школьница нашлась в роддоме 

Рамблер 19 минут назад
Год назад в Элисте пропала школьница. Как рассказала мать девушки, та состояла в отношениях с молодым человеком, который матери не нравился. Конфликт привёл к тому что школьница сбежала из дома вместе с кавалером. Её искали несколько месяцев волонтёры, получая информацию со всей страны. На днях беглянка пришла в московский роддом и в тот же день родила. Поскольку несовершеннолетняя пришла в медучреждение без сопровождения взрослых, врачи обратились в полицию. Там подробности истории выяснили быстро и связались с матерью школьницы, которая и понятия не имела, что уже стала бабушкой.
Общество , Видео , Происшествия , Элиста
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