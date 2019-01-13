Соблюдающего ПДД кота сняли на видео

Соблюдающего ПДД белорусского кота сняли на видео

Автолюбитель запечатлел на видеорегистратор, как кот переходит дорогу по пешеходному переходу. Ролик был опубликован во «ВКонтакте».

На кадрах видно, как животное сначала ждет, пока подъезжающие к «зебре» автомобили полностью остановятся, и только после этого перебегает улицу.

По данным «БелНовости», кот был замечен в белорусских Пружанах (Брестская область). Пользователи интернет-сообщества издания во «ВКонтакте» прокомментировали запись. «Потому что ходит не по снегу, а по вытоптанной тропинке?» — попытался один из них объяснить необычное наблюдение. «Поумнее многих пешеходов», — заметил другой.

В ноябре житель Санкт-Петербурга Юрий Мережко опубликовал в Twitter-аккаунте видеозапись, на которой его кот «поет» грузинские песни. В комментариях к видео пользователи добавили, что кот исполняет застольные напевы. Некоторые заподозрили, что питомца напоили вином или боярышником.