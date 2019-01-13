Оскандалившейся в больнице чиновнице грозит увольнение

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Предложившую убраться в больнице чиновницу из Владимира могут уволить 

Рамблер 48 минут назад
Высокопоставленной чиновнице из Владимирской области, предложившей врачам провести генеральную уборку в полуразрушенной больнице, грозит отставка.
Карьера врио заместителя губернатора Владимирской области Марины Чекуновой под угрозой. Заместитель председателя регионального парламента Вячеслав Картухин заявил, что при обсуждении ее кандидатуры на должность депутаты непременно учтут ее скандальное высказывание, сделанное в больнице, сообщает «МК».
Посоветовавшая врачам помыть полы чиновница разозлила соцсети
Ранее Чекунова подверглась массовой критике в соцсетях. Чиновница посетила полуразрушенную больницу в 13-тысячном городе Струнино Владимирской области. На просьбы врачей о переоснащении она ответила упреками:
«Проблемы обсудим, но посмотрите на себя. Занавески повесьте, полы помойте, бахилы где?»
В попытке утрясти скандал чиновница сообщила о намеченной на понедельник уборке в струнинском медучреждении, которая будет осуществлена силами персонала, волонтеров и сотрудников департамента здравоохранения.
Состояние больницы уже давно стало темой обсуждения. Во время прошлогодней летней прямой линии горожане сообщили о ситуации президенту, который пообещал, что в больнице до Нового года проведут капитальный ремонт, однако руководители Минздрава и региона в этот срок не уложились.
Комментарии54
Общество , Видео , Минздрав РФ , Владимирская Область
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