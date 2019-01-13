Оскандалившейся в больнице чиновнице грозит увольнение

Предложившую убраться в больнице чиновницу из Владимира могут уволить

Высокопоставленной чиновнице из Владимирской области , предложившей врачам провести генеральную уборку в полуразрушенной больнице, грозит отставка.

Карьера врио заместителя губернатора Владимирской области Марины Чекуновой под угрозой. Заместитель председателя регионального парламента Вячеслав Картухин заявил, что при обсуждении ее кандидатуры на должность депутаты непременно учтут ее скандальное высказывание, сделанное в больнице, сообщает «МК».

Ранее Чекунова подверглась массовой критике в соцсетях. Чиновница посетила полуразрушенную больницу в 13-тысячном городе Струнино Владимирской области. На просьбы врачей о переоснащении она ответила упреками:

«Проблемы обсудим, но посмотрите на себя. Занавески повесьте, полы помойте, бахилы где?»

В попытке утрясти скандал чиновница сообщила о намеченной на понедельник уборке в струнинском медучреждении, которая будет осуществлена силами персонала, волонтеров и сотрудников департамента здравоохранения.