Роспотребнадзор отреагировал на «зараженные мандарины»

Роспотребнадзор прокомментировал сообщения о зараженных гриппом мандаринах

Роспотребнадзор призвал "не доверять случайным источникам информации", сообщающим в социальных сетях и мессенджерах о якобы зараженных гриппом мандаринах.

"Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека сообщает, что в ряде регионов Российской Федерации через социальные сети и мессенджеры распространяются видеосообщения о мандаринах, якобы зараженных вирусом гриппа. Роспотребнадзор призывает граждан не доверять случайным источникам информации", — говорится на сайте ведомства, где также указывается, что "в случае сомнений в качестве продуктов питания, в частности мандаринов", следует обращаться в территориальные управления Роспотребнадзора для принятия мер.

Отмечается, Роспотребнадзор в рамках плановых и внеплановых проверок проводит оценку качества и безопасности фруктов, в том числе мандаринов, ситуация находится на контроле.

Ведомство также рекомендует не приобретать фрукты в неустановленных местах торговли, особенно вдоль автодорог, а также обращать внимание на внешний вид продавца — он должен быть в спецодежде. Кроме того, у продавца должны быть документы, подтверждающие качество и безопасность продукции.