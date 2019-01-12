Познер назвал причину русофобии на Западе

«Подозрительное» отношение к россиянам на Западе является проявлением русофобии, но это реакция на «пропаганду», «очень мощную политику» и «определенные действия» самой России, заявил журналист Владимир Познер.

Познер подчеркнул, что верит в существование русофобии.

«Я знаю русофобов. Одну очень известную американскую журналистку, которая работает в газете The Washington Post, она замужем за бывшим министром обороны, он же бывший министр иностранных дел Польши, и вот она — русофоб. Она прямо говорит, что с русскими вообще нельзя разговаривать, как с другими людьми, они — другие», — приводятся слова телеведущего на сайте «Познер Online».

По словам журналиста, русофобы существуют, так же как и есть антисемиты.

«Это примерно примерно из одной области, похожее», — пояснил он.

С одной стороны, русофобия, опасливое отношение к русским является «реакцией на пропаганду», а также «очень мощную, на политику и на определенные действия самой России», считает Познер.

«В конце концов, каким образом люди составляют себе представления о другой стране и о других людях? В основном смотрят телевизор, ну еще читают газеты, в меньшей степени, слушают радио, но все-таки образ ведь так создается. И сегодня образ русского человека, как когда-то образ гунна или образ немца, или образ японца, создается таким же образом, — сказал он.

Познер добавил, что такие образы довольно быстро преодолеваются. Он напомнил об отношении к немцам, которое сейчас сильно изменилось в сравнении с временами Первой или Второй мировых войн.

«Правда, стоит немцам что-то сделать, что как-то напоминает что-то из прошлого — это мгновенно возникает. Да и хорошо собственно напоминать», — уверен он.

«То же самое с японцами, сегодня их принимают как абсолютно, я бы даже сказал, передовых, добившихся поразительных успехов, замечательных людей», — заключил Познер.

Президент Владимир Путин ранее подчеркивал, что русофобия разжигается с целью сдерживания России как потенциального конкурента на мировой арене.