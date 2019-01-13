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Япония признана «умнейшей» страной мира 

BFM.RU + ещё 10 1 час назад
Фото: Reuters
Исследователи портала Vouchercloud составили список 25 «самых умных государств». Их выводы основываются на трех равнозначных факторах: числе нобелевских лауреатов, среднем IQ населения и результатах успеваемости в школах. Как объясняют составители рейтинга, эти данные дают представления об интеллектуальном прошлом, настоящем и будущем страны, передает РИА Новости.
В рейтинге умнейших стран Россия расположилась на шестом месте. По числу нобелевских лауреатов она вошла в восьмерку лидеров, а по уровню школьного образования — в шестерку. В списке государств с высоким уровнем IQ населения россияне заняли 32-е место.
Первые пять строчек достались Японии, Швейцарии, Китаю, США и Нидерландам. Победитель рейтинга занимает высокие позиции по всем трем показателям.
Китай занял третье место преимущественно благодаря высокому уровню интеллекта жителей (второе место), тогда как США стать четвертыми помогло число нобелевских лауреатов (первое место).
Vouchercloud обращает особое внимание на показатели восточноазиатских стран. Так, например, Южная Корея, Тайвань и Сингапур лидируют по числу высокоинтеллектуальных жителей и образованной молодежи, а общий рейтинг они не возглавили только из-за низких показателей по числу нобелевских лауреатов. Например, по двум критериям Сингапур занимает первое место, но по числу лауреатов лишь 73-е.
На эту особенность также обращает внимание Forbes, который отмечает, что эти страны займут места во главе «умного» рейтинга в будущем.
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Общество , Социология
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