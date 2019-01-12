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РПЦ отказалась переносить Рождество 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Русская православная церковь не собирается переходить на григорианский календарь и переносить день празднования Рождества с 7 января на 25 декабря.
«В настоящее время в Русской православной церкви нет каких-либо планов по изменению церковного календаря», — заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24». Его слова передает «Интерфакс».
«Для этого надо поменять весь строй литургической жизни, поменять церковный календарь, как это было сделано действительно в некоторых поместных церквах, а наш церковный народ такого нововведния не примет», — подчеркнул митрополит.
Различие во времени встречи Рождества объясняется отличиями календарных стилей. В 1923 году большинство поместных православных церквей, за исключением Русской, Иерусалимской, Грузинской и Сербской, приняли похожий на григорианский новоюлианский календарь.
Добавим, на Украине уже давно предлагают праздновать католическое Рождество.
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Общество , РПЦ , Интерфакс
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