Вода с мышьяком: чиновники скрыли правду от забайкальцев

В Забайкалье возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников Роспотребнадзора , которые не сообщили властям об обнаружении мышьяка в питьевой воде одного из поселков. Это нарушение повлекло за собой отравление как минимум шести человек, в том числе двоих детей. Следствие считает, что чиновники неоднократно находили в воде соли мышьяка, однако скрывали эту информацию и тем самым ставили под угрозу жизнь местного населения.

Следственный комитет расследует уголовное дело в отношении сотрудников Роспотребнадзора, которые скрыли информацию об обнаружении мышьяка в питьевой воде одного из поселков Забайкалья. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Дело возбуждено по части 1 статьи 327 УК РФ «Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей». Имена фигурантов не уточняются.

В июле 2018 года чиновники регионального Роспотребнадзора выявили, что в питьевой воде, взятой в поселке Приисковом Нерчинского района, в 40 раз превышено содержание солей мышьяка. Однако специалисты не сообщили об установленных нарушениях местным властям.

Таким образом, считает следствие, они поставили под угрозу жизнь населения. По словам главы Нерчинского района Романа Сенотрусова, пробы воды были повторно взяты в ноябре и декабре. Несмотря на наличие отравляющего вещества, чиновники сочли воду пригодной для бытовых целей и мытья посуды.

Поселок Приисковый находится в 285 км к востоку от Читы . В нем проживают меньше тысячи человек. Водоснабжение жилых домов идет из единственной артезианской скважины — она появилась в населенном пункте еще в 1974 году, а в начале нулевых была передана железнодорожниками в собственность местной администрации. Опасной была признана вода из источника, которым пользуются около сотни местных жителей.

На данный момент в поселке организован подвоз питьевой воды. Мышьяком успели отравиться шесть человек, в числе которых двое детей. Об этом ТАСС заявил главный врач Нерчинской центральной районной больницы Антон Краснояров.

Как отравляющее вещество попало в воду, пока неясно. Между тем, по словам Сенотрусова, вода непригодна лишь для питья и приготовления пищи — использовать ее для бытовых целей и в том числе мытья посуды не запрещается.

22 декабря в связи с произошедшим на территории Приискового был введен режим чрезвычайной ситуации. Юрист одного из жителей поселка в конце декабря сообщал, что симптомы отравления солями мышьяка были обнаружены сразу у нескольких десятков людей. При этом симптомы указывают на то, что вещество воздействовало на организм не менее 5 лет. Более того, по словам адвоката, первые жалобы на отравление были зафиксированы еще в 2015-м. Тем не менее, о проблеме заговорили лишь в прошлом году.

Глава забайкальского управления Роспотребнадзора Светлана Лапа связала попадание солей мышьяка в водопровод с естественным изменением состава воды. По ее словам, деятельность человека или наводнение не могли существенно повлиять на ситуацию.

«Мы сделали запрос в «Читагеомониторинг» и получили ответ, что это природное загрязнение. Оно связано с близостью крупных месторождений золота, спутниками которого всегда являются мышьяк и сурьма. Вероятнее всего, на этой глубине скважины создались геохимические условия, которые способствовали поступлению мышьяка в водоносные горизонты. Сегодня можно однозначно ответить, что данный источник не может использоваться для питьевого водоснабжения. Безвредными в данной местности, по химическому составу, являются грунтовые воды», — пояснила чиновница.

Она добавила, что превышение нормы содержания мышьяка было зафиксировано лишь в воде из скважины, которая питает девять благоустроенных домов. Лапа отметила, что версия попадания мышьяка в воду после летнего наводнения или другим путем с поверхности исключена. Соответствующее заключение сделали специалисты, которые исследовали почву и корнеплоды в поселке.

Тем временем, в дагестанском селе Ленинаул растет число отравившихся грязной водой. По последним данным регионального Минздрава, отравлены 77 человек — при этом 17 из них госпитализированы.

«На сегодняшний день число заразившихся острой кишечной инфекцией в поселке Ленинаул достигло 77 человек, в том числе 56 детей до 17 лет. В инфекционном стационаре Казбековской центральной районной больницы находится 17 человек, госпитализированных с симптомами острой кишечной инфекции, среди них 10 детей. Тяжелых случаев заболевания не зарегистрировано», — пояснили в ведомстве.

Там добавили, что в связи произошедшим начата вакцинация местного населения от гепатита А. Привито уже порядка 600 человек.