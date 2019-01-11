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Мать Сергея Скрипаля отказалась от поездки в Великобританию 

News.ru 55 минут назад
Фото: ukr.media/Global Look Press
Племянница осужденного в России за шпионаж экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль сообщила, что его мать отказалась от поездки в Великобританию из-за проблем со здоровьем.
«Бабушка уже точно туда не поедет, хотя она конечно и хочет, но состояние здоровья не позволяет. Она практически не ходит», — рассказала Виктория.
Девушка живёт вместе с 91-летней родственницей. Она сообщила, что также не собирается ехать в Великобританию, так как дочка Сергея никому из родственников не звонила. Об этом сообщает ТАСС.
«Сергея Викторовича, скорее всего, нет в живых. Во-первых, он никак не выходит на связь с матерью, во-вторых, вы его видели после случившегося? Даже его фотографий нам не показали», — добавила она.
Ранее News.ru писал, что подвергшиеся отравлению в Солсбери экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, вероятнее всего, проживают на юге Великобритании. Они хорошо защищены и ведут обычный образ жизни. Об этом сообщило британское издательство. А в посольстве России в Лондоне заявили, что Скрипалей удерживают насильственно.
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Общество , Сергей Скрипаль , ГРУ , Великобритания
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