Мать Сергея Скрипаля отказалась от поездки в Великобританию

«Бабушка уже точно туда не поедет, хотя она конечно и хочет, но состояние здоровья не позволяет. Она практически не ходит», — рассказала Виктория.

Девушка живёт вместе с 91-летней родственницей. Она сообщила, что также не собирается ехать в Великобританию, так как дочка Сергея никому из родственников не звонила. Об этом сообщает ТАСС.

«Сергея Викторовича, скорее всего, нет в живых. Во-первых, он никак не выходит на связь с матерью, во-вторых, вы его видели после случившегося? Даже его фотографий нам не показали», — добавила она.

Ранее News.ru писал, что подвергшиеся отравлению в Солсбери экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, вероятнее всего, проживают на юге Великобритании. Они хорошо защищены и ведут обычный образ жизни. Об этом сообщило британское издательство. А в посольстве России в Лондоне заявили, что Скрипалей удерживают насильственно.