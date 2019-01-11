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Чиновники решили построить переправу через Волгу из сена 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: progorodnn.ru
В Нижнем Новгороде пресечено незаконное строительство переправы из сена через Волгу, сообщает NewsNN со ссылкой на пресс-службу администрации города.
«Создание подобных объектов должно вестись под строгим контролем. Однако в этом случае возведение переправы администрацией Нижнего Новгорода, МЧС и Росприроднадзором не согласовано», — заявил изданию заместитель мэра Роман Колосов.
Он добавил, что сенным мостом заинтересовались полиция и МЧС. В то же время в региональном управлении МЧС изданию сообщили, что представители ведомства знали о переправе и этапах строительства.
Тендер был выигран компанией из Казани, которая заявила о том, что планирует построить мост из сена по уникальной технологии. По замыслу подрядчика, сооружение должно было представлять собой «бутерброд» из утрамбованного сена и скрепляющих его слоев замороженной воды и связать через Волгу Нижний Новгород и Бор, передает ProGorodNN. Предполагалось, что сенная переправа будет работать до первых оттепелей.
Ранее мэр Междуреченска на камеру назвал дебилами подчиненных, установивших детскую площадку на час во дворе жилого дома и разобравших ее после фотосессии о проделанной работе.
«Чтобы этой тупости не было никогда! В жизни!» — потребовал Чернов от некоего подчиненного в телефонном разговоре под запись.
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Комментарии1
Общество , Роман Колосов , МЧС
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