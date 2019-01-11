Чиновники решили построить переправу через Волгу из сена

В Нижнем Новгороде пресечено незаконное строительство переправы из сена через Волгу, сообщает NewsNN со ссылкой на пресс-службу администрации города.

«Создание подобных объектов должно вестись под строгим контролем. Однако в этом случае возведение переправы администрацией Нижнего Новгорода, МЧС и Росприроднадзором не согласовано», — заявил изданию заместитель мэра Роман Колосов.

Он добавил, что сенным мостом заинтересовались полиция и МЧС. В то же время в региональном управлении МЧС изданию сообщили, что представители ведомства знали о переправе и этапах строительства.

Тендер был выигран компанией из Казани, которая заявила о том, что планирует построить мост из сена по уникальной технологии. По замыслу подрядчика, сооружение должно было представлять собой «бутерброд» из утрамбованного сена и скрепляющих его слоев замороженной воды и связать через Волгу Нижний Новгород и Бор, передает ProGorodNN. Предполагалось, что сенная переправа будет работать до первых оттепелей.

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