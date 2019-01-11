Врио заместителя главы Владимирской области Марина Чекунова на совещании по судьбе больнице в Струнино позволила себе ряд нетактичных высказываний.
В ответ на жалобы медиков, чиновница заявила:
«Проблемы обсудим, но посмотрите на себя. Занавески повесьте, полы помойте, бахилы где?».
Также на совещании по больнице Марина Чекунова сообщила, что она не исполняет желания:
«Я как будто золотая рыбка должна все сделать».
По мнению заместителя председателя Законодательного Собрания Владимирской области Романа Кавинова, подобные высказывания недопустимы, тем более Чекунова ранее была помощником министра труда и соцразвития РФ Максима Топилина. Об этом он заявил сайту «Политика сегодня».
Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Владимирской области провести доследственную проверку информации СМИ о нарушениях, в том числе финансовых, при проведении ремонта и снабжения необходимым медицинским оборудованием больничного комплекса в городе Струнино Владимирской области. Струнинская больница стала известна в 2018 году после «прямой линии с Владимиром Путиным».
«Прямая линия с Владимиром Путиным» стала надеждой для тысяч граждан России, если их не слышит власть на местах, чьи проблемы не решаются и тонут в бюрократии. Так прокомментировала НСН итоги общения президента с народом в прямом эфире сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта, вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева.