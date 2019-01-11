Очередной скандал спровоцирован словами чиновника

Врио заместителя главы Владимирской области Марина Чекунова на совещании по судьбе больнице в Струнино позволила себе ряд нетактичных высказываний.

В ответ на жалобы медиков, чиновница заявила:

«Проблемы обсудим, но посмотрите на себя. Занавески повесьте, полы помойте, бахилы где?».

Также на совещании по больнице Марина Чекунова сообщила, что она не исполняет желания:

«Я как будто золотая рыбка должна все сделать».

По мнению заместителя председателя Законодательного Собрания Владимирской области Романа Кавинова, подобные высказывания недопустимы, тем более Чекунова ранее была помощником министра труда и соцразвития РФ Максима Топилина . Об этом он заявил сайту «Политика сегодня».

Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Владимирской области провести доследственную проверку информации СМИ о нарушениях, в том числе финансовых, при проведении ремонта и снабжения необходимым медицинским оборудованием больничного комплекса в городе Струнино Владимирской области. Струнинская больница стала известна в 2018 году после «прямой линии с Владимиром Путиным ».