Чеченских геев предупредили об угрозах новых преследований и призвали бежать

Чечне возобновились преследования геев, сообщает «Новая газета» со ссылкой на источники и активистов «Российской ЛГБТ-сети».

По информации газеты, в тематических пабликах распространяются предупреждения о том, что в республике «вновь вспыхнули поимки темовых парней и девчонок», и призывы «как можно скорее бежать из республики».

Ранее стало известно, что двое жителей Чечни Шото-Шамиль Акаев и Аюб Ибрагимов, которые были задержаны в ходе кампании против чеченских гомосексуалов и отправлены в «секретную тюрьму для геев», найдены мертвыми с простреленными головами. В республиканском МВД утверждали, что мужчин застрелили при попытке напасть на чеченских полицейских, однако данные не подтвердились судебно-медицинскими заключениями, согласно которым мужчины убиты с близкого расстояния выстрелами в затылок.