Как обманывают покупателей

В российских магазинах начали продавать яйца девятками, а не десятками, как привыкли покупатели. Соответствующее фото появилось в соцсети Pikabu. Некоторые россияне предположили, что таким образом производители пытаются скрыть подорожание продукта. Как еще обманывают покупателей?

Нередко производители обманывают покупателей и с объемом. Например, найти в магазине литровую упаковку молока — совсем непростая задача. Большинство производителей стали «недоливать» около 5-7% от этого объема. Вместо литра, например, может красоваться 900 г.

Производители шампуней часто указывают в инструкции на упаковке, что нужно наносить шампунь дважды. Реальной необходимости в этом нет. Чем быстрее вы используете упаковку шампуня — тем скорее купите новую.

Побуждает покупать больше продукта и реклама. Трюк по увеличению продаж в два раза используют уже давно. Например, производители жевательной резинки показывают, что одной подушечки вам не достаточно, нужно сразу две. А на зубную щетку необходимо наносить большое количество зубной пасты.

Надписи «органический продукт», «без ГМО», или «натуральный состав» — сразу увеличивают стоимость продукта. Вот нашлась даже соль "без ГМО". Но ведь соль — это природный минерал и его еще не научились производить и менять искусственно. Основные продукты, которые могут содержать ГМО — колбасы, консервы, кондитерские и кулинарные изделия.

Растительное масло действительно не содержит холестерин. Но не потому что производитель его так хорошо «приготовил», что теперь за это берет немалые деньги. Просто растительное сырье по определению холестерин содержать не может. Так же как не может оно не содержать витамина Е. Ведь подсолнечные семечки — один из основных источников этого витамина.